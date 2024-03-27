https://crimea.ria.ru/20240327/iz-za-shtorma-v-sochi-samolety-ukhodyat-na-zapasnye-aerodromy-1136063380.html
Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
Несколько направлявшихся в Сочи воздушных судов разных авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T07:55
2024-03-27T07:55
2024-03-27T07:55
сочи
аэропорт
погода
логистика
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_26ea86a072b98d94daea6cbff17b0aed.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Несколько направлявшихся в Сочи воздушных судов разных авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.В ведомстве подчеркнули, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде. При этом решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета.Накануне краевое подразделение МЧС предупреждало, что 27 марта в Краснодарском крае ожидаются ливневые дожди, мокрый снег, четырехметровые волны и смерчи. На участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.Читайте также на РИА Новости Крым:От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеХватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_64d8160b8a9b474db394186809998aa7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, аэропорт, погода, логистика, краснодарский край, новости
Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
Из-за непогоды в Сочи несколько самолетов ушли на запасные аэродромы