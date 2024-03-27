https://crimea.ria.ru/20240327/iz-za-shtorma-v-sochi-samolety-ukhodyat-na-zapasnye-aerodromy-1136063380.html

Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы

Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы - РИА Новости Крым, 27.03.2024

Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы

Несколько направлявшихся в Сочи воздушных судов разных авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T07:55

2024-03-27T07:55

2024-03-27T07:55

сочи

аэропорт

погода

логистика

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Несколько направлявшихся в Сочи воздушных судов разных авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.В ведомстве подчеркнули, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде. При этом решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета.Накануне краевое подразделение МЧС предупреждало, что 27 марта в Краснодарском крае ожидаются ливневые дожди, мокрый снег, четырехметровые волны и смерчи. На участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.Читайте также на РИА Новости Крым:От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеХватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, погода, логистика, краснодарский край, новости