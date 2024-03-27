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Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы
Несколько направлявшихся в Сочи воздушных судов разных авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T07:55
2024-03-27T07:55
сочи
аэропорт
погода
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Несколько направлявшихся в Сочи воздушных судов разных авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.В ведомстве подчеркнули, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде. При этом решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета.Накануне краевое подразделение МЧС предупреждало, что 27 марта в Краснодарском крае ожидаются ливневые дожди, мокрый снег, четырехметровые волны и смерчи. На участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.Читайте также на РИА Новости Крым:От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеХватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
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сочи, аэропорт, погода, логистика, краснодарский край, новости
Из-за шторма в Сочи самолеты уходят на запасные аэродромы

Из-за непогоды в Сочи несколько самолетов ушли на запасные аэродромы

07:55 27.03.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Несколько направлявшихся в Сочи воздушных судов разных авиакомпаний были перенаправлены в другие аэропорты из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"В настоящий момент на запасные аэродромы направилось несколько воздушных судов разных авиакомпаний", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде. При этом решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета.
Накануне краевое подразделение МЧС предупреждало, что 27 марта в Краснодарском крае ожидаются ливневые дожди, мокрый снег, четырехметровые волны и смерчи. На участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.
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