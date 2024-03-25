Рейтинг@Mail.ru
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240325/chetyrekhmetrovye-volny-i-smerchi--opasnaya-pogoda-idet-na-kuban-1136019096.html
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T17:30
2024-03-25T17:30
кубань
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
погода
штормовое предупреждение
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001587_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_eaaef800a9a6b9cd50068c0e09ddb467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.Уточняется, что на участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.В этой связи спасатели рекомендуют оставаться в помещениях, а если непогода все же застала на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при порывистом ветре укрыться в ближайших зданиях или подземных переходах.Ливни, мокрый снег и сильный ветер в ближайшие сутки прогнозируются также в Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеХватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133001587_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_bd141efe048451afad3ac7f70c8b2ffa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, погода, штормовое предупреждение, стихия
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань

Смерчи и ливни ожидаются в Краснодарском крае 26 и 27 марта – МЧС

17:30 25.03.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.

"Местами в Краснодарском крае в течение суток 26 марта, а также ночью и утром 27 марта ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, в горах и предгорных районах ночью и утром сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 25м/с", – сказано в сообщении.

Уточняется, что на участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.
В этой связи спасатели рекомендуют оставаться в помещениях, а если непогода все же застала на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при порывистом ветре укрыться в ближайших зданиях или подземных переходах.
Ливни, мокрый снег и сильный ветер в ближайшие сутки прогнозируются также в Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
Холод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
 
КубаньКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПогодаШтормовое предупреждениеСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49СК просит суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
17:42Крымский мост закрыт для движения транспорта
17:30Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
17:11В Севастополе на два дня останавливают работу катеров и паромов
17:07Жительница Крыма осуждена за убийство мужа по неосторожности
17:024-летняя девочка попала в реанимацию после обстрела ВСУ
16:43Участились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
16:27Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны
16:09Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе
16:03На пожаре в жилом доме Севастополя спасли мужчину
15:49ПСБ обсудил с застройщиками Крыма тренды регионального ипотечного рынка
15:31Запомнить выходы и не паниковать – главные правила поведения при ЧС
15:05Следком проанализирует работу систем оповещения в "Крокус Сити Холле"
14:52COVID-19 в Крыму: актуальные данные Роспотребнадзора
14:28ЦБ рекомендует банкам простить долги погибших в "Крокус Сити Холле"
14:18В Москве из центра Пирогова эвакуировали около 700 человек
14:11Более 7 тысяч крымчан заболели ОРВИ за неделю
13:52Уничтоженные боевики и горящие танки: новости с передовой СВО
13:33Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
13:2117-летнего жителя Севастополя будут судить за попытку убийства матери
Лента новостейМолния