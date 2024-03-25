https://crimea.ria.ru/20240325/chetyrekhmetrovye-volny-i-smerchi--opasnaya-pogoda-idet-na-kuban-1136019096.html

Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань

Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань

В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T17:30

2024-03-25T17:30

2024-03-25T17:30

кубань

краснодарский край

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

погода

штормовое предупреждение

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.Уточняется, что на участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.В этой связи спасатели рекомендуют оставаться в помещениях, а если непогода все же застала на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при порывистом ветре укрыться в ближайших зданиях или подземных переходах.Ливни, мокрый снег и сильный ветер в ближайшие сутки прогнозируются также в Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеХватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, погода, штормовое предупреждение, стихия