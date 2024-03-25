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Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T17:30
2024-03-25T17:30
2024-03-25T17:30
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.Уточняется, что на участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.В этой связи спасатели рекомендуют оставаться в помещениях, а если непогода все же застала на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при порывистом ветре укрыться в ближайших зданиях или подземных переходах.Ливни, мокрый снег и сильный ветер в ближайшие сутки прогнозируются также в Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеХватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, погода, штормовое предупреждение, стихия
Четырехметровые волны и смерчи – опасная погода идет на Кубань
Смерчи и ливни ожидаются в Краснодарском крае 26 и 27 марта – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 26 и 27 марта ожидается опасная погода: о ливневых дождях, мокром снеге, четырехметровых волнах и смерчах предупреждает краевое подразделение МЧС.
"Местами в Краснодарском крае в течение суток 26 марта, а также ночью и утром 27 марта ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, в горах и предгорных районах ночью и утром сильный дождь со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 25м/с", – сказано в сообщении.
Уточняется, что на участке Магри-Веселое в Сочинском регионе ожидаются смерчи, сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метров, в портах тягун.
В этой связи спасатели рекомендуют оставаться в помещениях, а если непогода все же застала на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при порывистом ветре укрыться в ближайших зданиях или подземных переходах.
Ливни, мокрый снег и сильный ветер в ближайшие сутки прогнозируются
также в Крыму, объявлено штормовое предупреждение. Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с.
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