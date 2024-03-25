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Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым
Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым
Ливни, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T10:19
2024-03-25T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ливни, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с. Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в МЧС.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что погода на этой неделе будет переменчивой: сначала над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла. Читайте также на РИА Новости Крым:Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельникОт обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСНа Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег
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Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым

Шторм со снегом и шквалистым ветром до 27 м/с надвигается на Крым

10:19 25.03.2024 (обновлено: 10:20 25.03.2024)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ливни, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением Балканского циклона вечером 25 марта и в течение суток 26 марта в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные. В горах - с мокрым снегом", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с. Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в МЧС.
Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что погода на этой неделе будет переменчивой: сначала над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла.
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