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Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым

Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Шторм с мокрым снегом и сильным ветром надвигается на Крым

Ливни, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T10:19

2024-03-25T10:19

2024-03-25T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Ливни, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Крыму в ближайшие сутки, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.Ветер поменяет направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 22-27 м/с. Спасатели предупреждают об угрозе здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры предосторожности."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в МЧС.Ранее в центре погоды ФОБОС предупредили крымчан, что погода на этой неделе будет переменчивой: сначала над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла. Читайте также на РИА Новости Крым:Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельникОт обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСНа Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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