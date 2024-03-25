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Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T00:01
2024-03-25T00:01
2024-03-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +13...+15 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В Крыму в понедельник местами умеренные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем 11…16 градусов, в горах +4…+9", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +13...+15 градусов.