https://crimea.ria.ru/20240325/balkanskiy-tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1135906572.html

Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Балканский циклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T00:01

2024-03-25T00:01

2024-03-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В понедельник погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 10-15 м/с, днем юго-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +13...+15 градусов.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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