На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег
Жара и снег ожидаются в Крыму на следующей неделе – гидрометцентр
© КрымавтодорНа Ай-Петри выпал снег. 22 марта 2024
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Снег сегодня выпал в основном в горах. На Ай-Петри высота снежного покрова составила 4 см, на Ангарском перевале - 2 см. На основной территории снега уже почти нет – температуры положительные", - сообщает Татьяна Любецкая.
По информации синоптиков, в выходные дни – 23, 24 марта – осадки прекратятся. Ночью будет все еще прохладно: 0…+5. Днем в субботу +7…12, в воскресенье +9…14 градусов.
"В понедельник, 25 марта, балканский циклон будет приближаться к полуострову. Усилится южный ветер до 15-20 м/с. Вечером начнутся дожди. Ночью +2…7, днем +12…17. Во вторник, 26 марта, циклон резко изменит погоду Крыма", - уточнили в республиканском гидрометцентре.
Прогнозируются сильные дожди, в горах с мокрым снегом. Южный ветер изменит направление на северо-восточный и усилится до 17-22 м/с. Ночные температуры существенно не изменятся. Дневные понизятся до +5…10. В горах 0…-3.
Со среды, 27 марта, без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…9, днем +14…19.
"Последний заход снега – 26 марта. Март – капризный месяц, неверный. Он всегда такой неустойчивый", - объяснила Татьяна Любецкая.
Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что погода на полуострове будет носить неустойчивый характер. До конца марта стабильного тепла не прогнозировалось.
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