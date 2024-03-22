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На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег

На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег - РИА Новости Крым, 22.03.2024

На Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму выпал снег

Последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T12:44

2024-03-22T12:44

2024-03-22T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Последний этой весной снег в Крыму ожидается на следующей неделе. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.По информации синоптиков, в выходные дни – 23, 24 марта – осадки прекратятся. Ночью будет все еще прохладно: 0…+5. Днем в субботу +7…12, в воскресенье +9…14 градусов.Прогнозируются сильные дожди, в горах с мокрым снегом. Южный ветер изменит направление на северо-восточный и усилится до 17-22 м/с. Ночные температуры существенно не изменятся. Дневные понизятся до +5…10. В горах 0…-3.Со среды, 27 марта, без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…9, днем +14…19.Ранее в республиканском гидрометцентре сообщали, что погода на полуострове будет носить неустойчивый характер. До конца марта стабильного тепла не прогнозировалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

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2024

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