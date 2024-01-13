Рейтинг@Mail.ru
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240113/dymyascheesya-more-livni-i-shtormy-kakie-anomalii-zhdut-krym-v-2024-godu-1134126127.html
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T11:47
2024-01-13T11:47
игорь вахрушев
радио "спутник в крыму"
кфу (крымский федеральный университет)
крым
мнения
черное море
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/60/1103396007_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_75c1d9e76adea41205cd696b04017189.jpg
Игорь Вахрушев о природных аномалиях в Крыму в 2024 году
Игорь Вахрушев о природных аномалиях в Крыму в 2024 году
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и сильных ливней весной и осенью, а также частично летом. Дымящемуся морю тоже пора переставать удивляться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, жители Крыма уже наблюдают "элементы глобального потепления".Яркие проявления этих процессов в непривычных для крымчан природных явлениях буквально на днях могли видеть в Севастополе, где море "задымилось".В этом смысле Крыму, окруженному Черным и Азовским морями, "немножко повезло", отмечает Вахрушев, так как водные объекты выравнивают температурные перепады. Благодаря этому сильные скачки, повышающие вероятность возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, полуострову не грозят. И все же без некоторых аномалий в Крыму не обойдется в наступившем году.Тем не менее "говорить о чем-то глобальном, о каких-то ураганах на территории республики Крым в новом году сложно", добавил он.Эксперт также отметил, что говорить точно, какой будет погода летом 2024 года, что станет с климатом в следующем году и тем более через несколько лет, очень сложно, поскольку достаточными данными для точного анализа тенденции ученые сегодня не обладают.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец высказал предположение, каким будет лето 2024 в Крыму на фоне "ломки" в атмосфере и влияния Эль-Ниньо. Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годАдаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
https://crimea.ria.ru/20240103/samye-razrushitelnye-kataklizmy-2023-goda--v-podborke-ria-novosti-krym-1133337968.html
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110339/60/1103396007_614:0:3345:2048_1920x0_80_0_0_e00be21574f9ca129adae97b720a3785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), крым, мнения, черное море, крымская погода
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году

Крым ожидают штормы и ливни весной, летом и осенью 2024 года

11:47 13.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и сильных ливней весной и осенью, а также частично летом. Дымящемуся морю тоже пора переставать удивляться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
Игорь Вахрушев о природных аномалиях в Крыму в 2024 году
11:47
По словам Вахрушева, жители Крыма уже наблюдают "элементы глобального потепления".
"Резкие изменения температуры – это как раз то, чем характеризуется глобальное потепление. Это тот индикатор, который говорит нам: что-то происходит с климатом, он меняется", – отметил Вахрушев.
Яркие проявления этих процессов в непривычных для крымчан природных явлениях буквально на днях могли видеть в Севастополе, где море "задымилось".

"Это связано с тем, что стояла теплая погода не только летом, но и осенью, и большую часть зимы. И наше Черное море прогрелось, а оно мощный аккумулятор тепла. И когда резко пришло похолодание, вода осталась достаточно теплой. И разница температур создала подобный эффект", – объяснил ученый.

В этом смысле Крыму, окруженному Черным и Азовским морями, "немножко повезло", отмечает Вахрушев, так как водные объекты выравнивают температурные перепады. Благодаря этому сильные скачки, повышающие вероятность возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, полуострову не грозят. И все же без некоторых аномалий в Крыму не обойдется в наступившем году.

"Да, будут небольшие аномалии. В период осенних, весенних ярких изменений температуры, частично летом у нас возможно выпадение большого количества осадков или возвращение каких-то штормов", – дал прогноз Вахрушев.

Тем не менее "говорить о чем-то глобальном, о каких-то ураганах на территории республики Крым в новом году сложно", добавил он.
Эксперт также отметил, что говорить точно, какой будет погода летом 2024 года, что станет с климатом в следующем году и тем более через несколько лет, очень сложно, поскольку достаточными данными для точного анализа тенденции ученые сегодня не обладают.
"Гидрометеорологическая сеть, большинство станций у нас находится в Северном полушарии, поэтому выводы более адекватные делаются по нему. А что касается Южного полушария, там меньше метеостанций и, соответственно, плотность наблюдений и исследований. Все это сказывается на прогнозах и моделях. Поэтому говорить, что будет с климатом через 5-7 лет, как он будет направляться в дальнейшем, очень сложно", – резюмировал ученый.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец высказал предположение, каким будет лето 2024 в Крыму на фоне "ломки" в атмосфере и влияния Эль-Ниньо.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма
Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
Адаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
Ликвидация последствий землетрясения продолжается в Турции
3 января, 20:38
Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
 
Радио "Спутник в Крыму"Игорь ВахрушевКФУ (Крымский федеральный университет)КрымМненияЧерное мореКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Украина несет тяжелые потери в зоне СВО
13:48ВСУ пытались обстрелять реактивными ракетами поселок в Херсонской области
13:33Выборы на Тайване: стали известны предварительные итоги
13:13Массированный удар "Кинжалами": на Украине поражены объекты ВПК
13:01Умные деньги: как определить нелегальных кредиторов и обезопасить финансы
12:43Группировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
12:16В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей
11:55Крупный пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
11:47Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
11:38Стихия в Севастополе: сотни коммунальщиков устраняют последствия непогоды
11:24Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму
10:49Авария на электросетях в Севастополе: отключены более 10 улиц
10:43Без света в городе Саки остаются 200 абонентов
10:26Заснеженный Крым: что происходит на перевалах и дорогах
10:06Володин призвал привлечь Байдена к уголовной ответственности
09:33Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе Крыма
09:23Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries
09:03На Украине громко: СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Днепропетровске
08:49Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт
08:30Аксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан
Лента новостейМолния