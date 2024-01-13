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Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и... РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T11:47
2024-01-13T11:47
2024-01-13T11:47
игорь вахрушев
радио "спутник в крыму"
кфу (крымский федеральный университет)
крым
мнения
черное море
крымская погода
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Игорь Вахрушев о природных аномалиях в Крыму в 2024 году
Игорь Вахрушев о природных аномалиях в Крыму в 2024 году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и сильных ливней весной и осенью, а также частично летом. Дымящемуся морю тоже пора переставать удивляться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, жители Крыма уже наблюдают "элементы глобального потепления".Яркие проявления этих процессов в непривычных для крымчан природных явлениях буквально на днях могли видеть в Севастополе, где море "задымилось".В этом смысле Крыму, окруженному Черным и Азовским морями, "немножко повезло", отмечает Вахрушев, так как водные объекты выравнивают температурные перепады. Благодаря этому сильные скачки, повышающие вероятность возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, полуострову не грозят. И все же без некоторых аномалий в Крыму не обойдется в наступившем году.Тем не менее "говорить о чем-то глобальном, о каких-то ураганах на территории республики Крым в новом году сложно", добавил он.Эксперт также отметил, что говорить точно, какой будет погода летом 2024 года, что станет с климатом в следующем году и тем более через несколько лет, очень сложно, поскольку достаточными данными для точного анализа тенденции ученые сегодня не обладают.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец высказал предположение, каким будет лето 2024 в Крыму на фоне "ломки" в атмосфере и влияния Эль-Ниньо. Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годАдаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды
https://crimea.ria.ru/20240103/samye-razrushitelnye-kataklizmy-2023-goda--v-podborke-ria-novosti-krym-1133337968.html
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игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), крым, мнения, черное море, крымская погода
Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году
Крым ожидают штормы и ливни весной, летом и осенью 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым.
Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и сильных ливней весной и осенью, а также частично летом. Дымящемуся морю тоже пора переставать удивляться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, жители Крыма уже наблюдают "элементы глобального потепления".
"Резкие изменения температуры – это как раз то, чем характеризуется глобальное потепление. Это тот индикатор, который говорит нам: что-то происходит с климатом, он меняется", – отметил Вахрушев.
Яркие проявления этих процессов в непривычных для крымчан природных явлениях буквально на днях могли видеть в Севастополе, где море "задымилось".
"Это связано с тем, что стояла теплая погода не только летом, но и осенью, и большую часть зимы. И наше Черное море прогрелось, а оно мощный аккумулятор тепла. И когда резко пришло похолодание, вода осталась достаточно теплой. И разница температур создала подобный эффект", – объяснил ученый.
В этом смысле Крыму, окруженному Черным и Азовским морями, "немножко повезло", отмечает Вахрушев, так как водные объекты выравнивают температурные перепады. Благодаря этому сильные скачки, повышающие вероятность возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, полуострову не грозят. И все же без некоторых аномалий в Крыму не обойдется в наступившем году.
"Да, будут небольшие аномалии. В период осенних, весенних ярких изменений температуры, частично летом у нас возможно выпадение большого количества осадков или возвращение каких-то штормов", – дал прогноз Вахрушев.
Тем не менее "говорить о чем-то глобальном, о каких-то ураганах на территории республики Крым в новом году сложно", добавил он.
Эксперт также отметил, что говорить точно, какой будет погода летом 2024 года, что станет с климатом в следующем году и тем более через несколько лет, очень сложно, поскольку достаточными данными для точного анализа тенденции ученые сегодня не обладают.
"Гидрометеорологическая сеть, большинство станций у нас находится в Северном полушарии, поэтому выводы более адекватные делаются по нему. А что касается Южного полушария, там меньше метеостанций и, соответственно, плотность наблюдений и исследований. Все это сказывается на прогнозах и моделях. Поэтому говорить, что будет с климатом через 5-7 лет, как он будет направляться в дальнейшем, очень сложно", – резюмировал ученый.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец высказал предположение
, каким будет лето 2024 в Крыму на фоне "ломки" в атмосфере и влияния Эль-Ниньо.
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