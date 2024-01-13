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Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году

Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году

Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T11:47

2024-01-13T11:47

2024-01-13T11:47

игорь вахрушев

радио "спутник в крыму"

кфу (крымский федеральный университет)

крым

мнения

черное море

крымская погода

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Игорь Вахрушев о природных аномалиях в Крыму в 2024 году Игорь Вахрушев о природных аномалиях в Крыму в 2024 году audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за процессов, связанных с глобальным потеплением, в Крыму в 2024 году можно ожидать проявления небольших природных аномалий в виде возвращения штормов и сильных ливней весной и осенью, а также частично летом. Дымящемуся морю тоже пора переставать удивляться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, жители Крыма уже наблюдают "элементы глобального потепления".Яркие проявления этих процессов в непривычных для крымчан природных явлениях буквально на днях могли видеть в Севастополе, где море "задымилось".В этом смысле Крыму, окруженному Черным и Азовским морями, "немножко повезло", отмечает Вахрушев, так как водные объекты выравнивают температурные перепады. Благодаря этому сильные скачки, повышающие вероятность возникновения неблагоприятных метеорологических явлений, полуострову не грозят. И все же без некоторых аномалий в Крыму не обойдется в наступившем году.Тем не менее "говорить о чем-то глобальном, о каких-то ураганах на территории республики Крым в новом году сложно", добавил он.Эксперт также отметил, что говорить точно, какой будет погода летом 2024 года, что станет с климатом в следующем году и тем более через несколько лет, очень сложно, поскольку достаточными данными для точного анализа тенденции ученые сегодня не обладают.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец высказал предположение, каким будет лето 2024 в Крыму на фоне "ломки" в атмосфере и влияния Эль-Ниньо. Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годАдаптивные технологии: что ждет аграриев Крыма из-за аномалий погоды

https://crimea.ria.ru/20240103/samye-razrushitelnye-kataklizmy-2023-goda--v-podborke-ria-novosti-krym-1133337968.html

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игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), крым, мнения, черное море, крымская погода