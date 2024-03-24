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От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 24.03.2024
От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
Погода в Крыму на грядущей неделе будет переменчивой, в ее начале над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов... РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T18:38
2024-03-24T18:38
2024-03-24T19:12
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Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на неделю
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Крыму на неделю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Погода в Крыму на грядущей неделе будет переменчивой, в ее начале над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник большая часть дня солнечная и сухая. Ночью за счет южной тяги ветров потепление продолжится, ночью +3…+8, в дневные часы – до 11…16 градусов тепла, однако к вечеру циклон принесет погодное ухудшение. Во вторник ожидается самый ненастный и дождливый день. В Симферополе выпадет до 8 мм осадков – почти ведро дождевой воды на квадратный метр. Резкое понижение температуры – ночью +4…+9, днем +3…+8 градусов, интенсивные обложные дожди", – прогнозирует Тишковец.В ночь на среду эхом уходящего циклона еще отзовутся кратковременные дожди, температура воздуха +1…+6, днем инициативу перехватит гребень антициклона – осадки прекратятся, из-за облаков снова выглянет солнце, воздух прогреется до +8…+13 градусов. С четверга в Крыму значительно потеплеет: ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19, солнечно. Пик потепления придется на пятницу, когда в ночные часы будет не прохладнее +8…+11, днем до +17…+22 весеннего тепла, без осадков."К выходным ложка дегтя в эту бочку меда все-таки опустится. Циклонический вихрь принесет облака с кратковременными дождями. Ночью +6…+11, днем +12…+17. В дальнейшем существенного похолодания не ожидается. Погода становится на настоящие весенние рельсы, апрель будет теплее климатической нормы на 0,5-1 градус", – убежден эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для КрымаХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеГорящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, крым, новости крыма
От обложных дождей до +22: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
Погода в Крыму на грядущей неделе будет переменчивой – ФОБОС
18:38 24.03.2024 (обновлено: 19:12 24.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым.
Погода в Крыму на грядущей неделе будет переменчивой, в ее начале над полуостровом прольются сильные дожди, зато к концу недели будет солнечно и до 22 градусов тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник большая часть дня солнечная и сухая. Ночью за счет южной тяги ветров потепление продолжится, ночью +3…+8, в дневные часы – до 11…16 градусов тепла, однако к вечеру циклон принесет погодное ухудшение. Во вторник ожидается самый ненастный и дождливый день. В Симферополе выпадет до 8 мм осадков – почти ведро дождевой воды на квадратный метр. Резкое понижение температуры – ночью +4…+9, днем +3…+8 градусов, интенсивные обложные дожди", – прогнозирует Тишковец.
В ночь на среду эхом уходящего циклона еще отзовутся кратковременные дожди, температура воздуха +1…+6, днем инициативу перехватит гребень антициклона – осадки прекратятся, из-за облаков снова выглянет солнце, воздух прогреется до +8…+13 градусов. С четверга в Крыму значительно потеплеет: ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19, солнечно. Пик потепления придется на пятницу, когда в ночные часы будет не прохладнее +8…+11, днем до +17…+22 весеннего тепла, без осадков.
"К выходным ложка дегтя в эту бочку меда все-таки опустится. Циклонический вихрь принесет облака с кратковременными дождями. Ночью +6…+11, днем +12…+17. В дальнейшем существенного похолодания не ожидается. Погода становится на настоящие весенние рельсы, апрель будет теплее климатической нормы на 0,5-1 градус", – убежден эксперт.
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