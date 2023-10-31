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Горящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма

Горящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Горящее Черное море и постройки на дне: подводные тайны Крыма

В Черном море есть значительные запасы метана, катастрофические выбросы которого могут воспламеняться во время грозы. Эти уникальные природные явления ученые... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-10-31T22:51

2023-10-31T22:51

2023-11-01T00:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Черном море есть значительные запасы метана, катастрофические выбросы которого могут воспламеняться во время грозы. Эти уникальные природные явления ученые называют "холодные сипы", рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым научный руководитель федерального исследовательского центра Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН, академик Виктор Егоров."Всем известно, что во время Ялтинского землетрясения Черное море горело у мыса Тарханкут, - напомнил Егоров. - В ряде районов Черного моря метан выходит из больших глубин в виде "факелов" в толще вод, высотой до 1200 метров. Когда мы ходили у побережья Грузии, там обнаружили сип, который называется "Очамчирский бог". Перед землетрясениями он создает факел высотой до 500 метров".В сероводородных зонах струи метана создают на дне уникальные коралловидные постройки, которых нет больше ни в одном море Земли.По его словам, метановые сипы могут создавать определенную опасность для судоходства. Как предполагают ученые, они вполне могли быть причиной исчезновения судов в так называемом Бермудском треугольнике: достаточно выхода всего 35 литров газа в секунду на площади в один квадратный метр, чтобы судно "провалилось"."Было много попыток добывать этот газ. Придумывали зонтичные ловушки, насосы и газлифтовые технологии (способ добычи под высоким давлением – ред.). Но пока экономически выгодно добывать его не удается. Хотя ваш покорный слуга когда-то у побережья Грузии за счет газлифтового эффекта добыл этот газ, и президент Аслан Абашидзе готовил на нем кофе. Но в промышленных масштабах этот процесс пока невозможно осуществить", - говорит Егоров.Газ в виде газогидратовНа значительных глубинах метан существует в виде газогидрата – внешне эти залежи выглядят, как искусственный лед. В Мировом океане запаса таких газогидратов хватило бы на 6000 лет для всего человечества, однако люди еще не научились добывать этот газ.Опасность заключается в том, что если потревожить донные осадки по принципу цепной реакции, можно поджечь все Черное море и уничтожить все, предостерегает академик Виктор Егоров.У берегов Крыма пузырьки метана поднимаются со дна в нескольких районах – только в окрестностях Ялты есть несколько площадок метановой разгрузки дна. В изучении холодных газовых сипов ученым помогает научно- исследовательское судно "Профессор Водяницкий", на борту которого для этого есть специальный эхолот.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасностьЭкспорт российского газа в Китай обновит исторический рекордДогазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводами

https://crimea.ria.ru/20231031/kak-zhivut-uchenye-na-bortu-edinstvennogo-v-chernom-more-nauchnogo-sudna-1132418584.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, виктор егоров, ран, инбюм, крым, наука и технологии, новости, новости крыма, бермудский треугольник, газ