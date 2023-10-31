https://crimea.ria.ru/20231031/kak-zhivut-uchenye-na-bortu-edinstvennogo-v-chernom-more-nauchnogo-sudna-1132418584.html

Как живут ученые на борту единственного в Черном море научного судна

Как живут ученые на борту единственного в Черном море научного судна - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Как живут ученые на борту единственного в Черном море научного судна

Многих из нас по дороге на работу ожидает утренняя зарядка в переполненной маршрутке. Ну или не менее бодрящие автомобильные "тянучки" на улицах наших городов... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T06:01

2023-10-31T06:01

2023-10-31T06:01

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наука в крыму: открытия и изобретения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Многих из нас по дороге на работу ожидает утренняя зарядка в переполненной маршрутке. Ну или не менее бодрящие автомобильные "тянучки" на улицах наших городов. А вот герои этой статьи – завидуйте! – по утрам выходят на палубу своего корабля и встречают рассвет над морем.Эти люди работают на борту научно-исследовательского судна (НИС) "Профессор Водяницкий" - единственного на данный момент корабля, с помощью которого ученые изучают экологию Черного моря. Ни одна из стран Азово-Черноморского бассейна не имеет в акватории судов такого типа, кроме России.На его борту несут вахту 30 членов экипажа и работают во время экспедиции до 30 ученых. Причем не только севастопольского Института биологии южных морей, которому принадлежит судно, но и сотрудники других научных институтов России. Один день на борту НИС "Профессор Водяницкий" вместе с учеными и командой удалось провести и нам.История "маленького" кораблика"Профессор Водяницкий" был построен на верфи с труднопроизносимым названием "Лайватеоллисуус" в финском городе Турку, в 1976 году. Он стал третьим в серии из четырех кораблей проекта 430, которые были названы именами выдающихся русских ученых, изучающих моря и океаны. Профессор Владимир Алексеевич Водяницкий - известный советский биолог, много лет возглавлявший Институт биологии южных морей.На борту научно-исследовательского судна ученые изучали Черное, Азовское и Средиземное моря, Индийский и Атлантический океаны, с научной целью посетили 34 страны и 46 городов.Капитан дальнего плавания Андрей Широков называет свой корабль маленьким, компактным и "вертким", то есть маневренным. Хотя длина "Профессора Водяницкого" составляет почти семьдесят, а ширина – больше двенадцати метров, по сравнению с некоторыми другими кораблями он действительно кажется небольшим. Например, некоторые рыболовецкие траулеры достигают 150 метров, длина современных атомных ледоколов – 173, а танкеров – 250 метров. Так что по сравнению с ними "Водяницкий" и правда малыш, но со стойким характером: это судно ледокольного класса, способное покорять просторы Северного Ледовитого океана.В девяностые годы - сложное время, когда многие суда в Севастополе были разрезаны на металлолом – "Профессора Водяницкого" удалось спасти, заключив контракт с частной компанией. Корабль должен ходить в море, иначе он ржавеет и погибает, сказал нам помощник капитана по научно-технической части Виктор Викторович Давыдов. И научно-исследовательское судно было сдано в аренду: на нем так называемые "челноки" плавали за товаром, а научные сотрудники попутно по договору с арендатором производили научные исследования. Но самые худшие времена наступили, когда эти коммерческие рейсы прекратились и корабль два года простоял на приколе. Бездействие для машин смерти подобно. Эту страницу своей истории "люди моря" вспоминать не любят.Настоящее возрождение судна началось в 2014 году, после возвращения Крыма и Севастополя в Россию: на корабле был проведен ремонт, а в лабораториях установлено новое современное оборудование."Повелитель гидрологического зонда"Виктора Викторовича Давыдова коллеги в шутку называют "повелителем гидрологического зонда". Это сложный комплекс современного оборудования, без которого большинство исследований были бы невозможны: с его помощью берутся пробы воды и донных отложений на разных глубинах.- Отсюда ведется управление гидрологическим зондом, - Виктор Викторович проводит для нас экскурсию по своим владениям. - Когда мы приходим в нужную точку, первым делом опускаем зонд, делаем так называемый вертикальный профиль.В воду опускают измерительный блок, по периметру которого находится 12 приборов - батометров. По специальному кабелю информация с него поступает на компьютер в лаборатории.- Информационная картина, которую дает нам зонд, представлена на графике, - "повелитель зонда" показывает картинку с экрана. Нам она кажется похожей на полотна некоторых современных художников: какие-то разноцветные полосы и пятна в хаотичном порядке. Но для людей науки этот шедевр полон смысла.- Эти кривые – вертикальное распределение различных параметров. Вот так распределяется температура. Зелененьким – хлорофилл, видите, какой пик получился. Так растворенный кислород меняется с глубиной, а это соленость. Это освещенность, или правильнее, фотосинтезирующая активная солнечная радиация, - объясняет ученый.Зонд опускают до нужной глубины и затем медленно поднимают. Ученые анализируют данные на цветовом графике и в нужных точках просят закрыть батометр. Таким образом в нем оказывается вода с необходимой научным сотрудникам глубины. И всего таких проб за одно погружение зонда может быть 12 – по числу батометров."Видеть" под водой ученым помогает "Супергном" - так называется подводный управляемый осмотровый комплекс, который может опускаться на глубину до 150 метров.На борту НИС "Профессор Водяницкий" расположено 11 научных лабораторий, оснащенных всем необходимы для работы оборудованием.Как живут и работают "люди моря"Прекрасные рассветы над морем, легкий бриз, дельфины, интересные люди вокруг, иногда гитара по вечерам – если вы так представляли себе романтику морских экспедиций, то вы сильно ошибались. Потому что морские походы – это в первую очередь тяжелый труд, и только во вторую – вот это вот все.Члены экипажа несут вахты по четыре часа, если нет экстренных ситуаций. Ученые обычно трудятся по своему графику: на борту одновременно находится несколько научных отрядов, и у каждого – своя задача. Отбирают пробы воды и делают замеры. Иногда и ночью, например, для изучения биолюминесценции моря. А во время переходов - обрабатывают полученные материалы.На борту "Профессора Водяницкого" в течение сорока суток без захода в порт могут находиться до шестидесяти человек. Это значит, что на всех этих людей нужно по существующим нормативам погрузить продукты, воду питьевую и "мытьевую", постельное белье, медикаменты, средства гигиены, топливо. На борту есть прачечная, душевые и даже сауна, в которой можно погреться после палубных работ.В составе экспедиции обязательно должен быть судовой врач, на камбузе четырехразовое питание для всех обеспечивают повара и буфетчицы, за чистоту и комфорт на борту отвечают стюарды. Это наши ангелы-хранители, говорит кандидат биологических наук, руководитель морских экспедиций на НИС "Профессор Водяницкий" Наталия Витальевна Бурдиян.Несколько лет она возглавляла экспедиции на судне бессменно, "из моря почти не выходила", посмеивается Наталия Витальевна. Сейчас начальников экспедиций в ИнБЮМ несколько – их назначают в зависимости от состава научных отрядов и характера поставленных задач.- Диапазон исследований очень широк, от пересчета, скажем так, икринок в море до определения содержания радиоактивных веществ в воде, - пытается в разговоре объять необъятное Наталия Витальевна.- Но ведь пересчитать икринки в воде – это еще сложнее, чем звезды в небе.- Существуют методики, которые позволяют такие макропроцессы выводить в обыкновенную статистику. Берется определенное количество проб, в них подсчитывается количество икринок, даже определяется, каких видов рыб. И происходит статобработка. В итоге мы имеем выводы, которые позволяют оценить видовое разнообразие, продуктивность промышленного лова, предсказать, будет рыба в море или нет.Черное море уникальное, говорит начальник экспедиции. Можно изучать его всю жизнь, и даже после стольких лет оно найдет, чем удивить. Например, тем, что его воды могут… гореть.Гениальный Чуковский писал про газовые сипы?!Помните "Путаницу" Корнея Чуковского? "А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли…" Эти строчки были написаны в 1924 году. А три года спустя некоторые свидетели могли наблюдать такую картину в районе мыса Тарханкут. Во время знаменитого Ялтинского землетрясения произошел выброс метана, и море полыхнуло. Это были так называемые метановые сипы – выходы газа со дна.- Сейчас активно наши ученые занялись этой проблематикой, потому что современный эхолот судна позволяет находить эти сипы и проводить исследования. У нас даже состоялась очень успешная экспедиция под руководством Татьяны Владимировны Малаховой. Она собрала ученых из всех российских институтов, которые занимаются проблемой метановыделения. Был собран уникальный материал, - рассказывает Наталия Витальевна.- А вам приходилось видеть метановые сипы?- Нет, это довольно-таки редкое явление. Вызвано оно было тем, что во время землетрясения произошли разломы коры, и этот газ поднялся. Он пузырьками выделяется, а воспламеняется уже при взаимодействии с окружающей средой.Как в открытом море на борту оказались птицыЧерное море может быть не таким уж и ласковым. В шторм, ветер, метель тоже приходится выходить на палубу и делать свою работу.- Однажды во время работы на палубе шквал налетел, а в шквале птички живые, - вспоминает Наталия Витальевна. - У нас градом на палубу посыпались птицы. Причем там были разные птицы, и наши, и перелетные, и хищники, и те, кого они едят. Они потом сидели на жердочках мирно, рядышком, и приходили в себя. А мы все превратились в команду спасения этих птиц, кого поймали, кто сам отогрелся. Кому-то воду давали, кого-то подкармливали. У кого были сильно крылья повреждены, того кормили вареными яйцами. А одна сова как села на балку-кран, так и пришла с нами в Севастополь.Сова – не морская птица, конечно. Просто сильный ветер проходил по земле и подхватил парочку болотных сов где-то на Опуке. Одна улетела, как только пришла в себя, а вторая, как заправская туристка, устроила себе прогулку вдоль всего побережья и "сошла" на Графской пристани.Почему обижаются девушки из гидрофизического институтаВ свободное время участники экспедиции собираются в кают-компании, и не только посмотреть телевизор. Здесь играют в "Мафию", в "Ассоциации", шашки, шахматы. Иногда устраивают лекции, обмениваются опытом и знаниями. И по традиции, в последний день плавания устраивают концерт – поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах. Ученые – люди разносторонне развитые, так что эти стены слышали и гитару, и укулеле, и скрипку, и барабаны, и даже электрическое пианино.Поскольку в плаваниях люди моря проводят половину жизни, то и семьи у многих рождаются тут же, на борту. Без отрыва от производства, так сказать.- Мы в плавания ходим вместе с Морским гидрофизическим институтом, это ученые-физики, математики, и в большинстве своем это - парни. А у нас в ИнБЮМ есть, конечно, мужчины, но в основном биологи - это прекрасные биологини. И вот у нас за последние годы образовалось уже две научных семьи и третья на подходе, это хорошая динамика, - посмеивается Наталия Витальевна.И добавляет: вот, мол девушки из гидрофизического института ропщут, что биологини из ИнБЮМ у них самых лучших женихов за собой в море уводят, как русалки. И так складываются самые крепкие научно-морские семьи, в которых провожать друг друга в разные моря – это обычные семейные будни.Почему они возвращаютсяСейчас ученые на "Водяницком" уходят в плавание в среднем на месяц, а раньше бывали и кругосветные экспедиции по три-четыре месяца. В севастопольских семьях это воспринимают нормально: привыкли. Наталия Витальевна признается: в море они все как семья. Объединяет общая любимая, творческая работа, интересное общение, морские традиции. В море им легко, а вот на берегу наступает "ломка".- Потому что ученые все уникальны, все развиты духовно, имеют широкий кругозор. В экспедиции всегда очень благоприятная атмосфера, душевная. Казалось бы, в замкнутое пространство 60 человек поместили, но романтики по науке и романтики по морю сходятся в одном месте и живут единой семьей практически месяц. И в первые дни после прихода, несмотря на радость встречи с родными, все равно – ты скучаешь. Вроде бы и работы много, куча сразу бытовых проблем, но ты скучаешь по той атмосфере. Потому что понимаешь, что ты находился в раю.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасностьКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причинаВ Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах

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черное море

севастополь

крым

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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