https://crimea.ria.ru/20240620/uragan-v-moskve-pogibshie-700-upavshikh-derevev-i-300-povrezhdennykh-avto-1138253682.html
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто
Два человека погибли в Москве в результате непогоды, 18 человек госпитализированы (среди них четыре ребенка), сообщили РИА Новости в депздраве столицы. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T18:25
2024-06-20T18:25
2024-06-20T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли в Москве в результате непогоды, 18 человек госпитализированы (среди них четыре ребенка), сообщили РИА Новости в депздраве столицы. Также более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
https://crimea.ria.ru/20240620/smerch-livni-i-sorvannye-kryshi-v-moskve-bushuet-nepogoda-1138242965.html
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москва, погода, общество, гидрометцентр россии, россия, новости
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто
Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 авто
18:25 20.06.2024 (обновлено: 18:26 20.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли в Москве в результате непогоды, 18 человек госпитализированы (среди них четыре ребенка), сообщили РИА Новости в депздраве столицы.
Также более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.
Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.