Рейтинг@Mail.ru
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240620/uragan-v-moskve-pogibshie-700-upavshikh-derevev-i-300-povrezhdennykh-avto-1138253682.html
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто
Два человека погибли в Москве в результате непогоды, 18 человек госпитализированы (среди них четыре ребенка), сообщили РИА Новости в депздраве столицы. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T18:25
2024-06-20T18:26
москва
погода
общество
гидрометцентр россии
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/14/1138253564_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_a5e19563e3f79fa909f1523b2f2b938a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли в Москве в результате непогоды, 18 человек госпитализированы (среди них четыре ребенка), сообщили РИА Новости в депздраве столицы. Также более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
https://crimea.ria.ru/20240620/smerch-livni-i-sorvannye-kryshi-v-moskve-bushuet-nepogoda-1138242965.html
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/14/1138253564_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_91ccb26cf9def278cca5929d1dadce1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, погода, общество, гидрометцентр россии, россия, новости
Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто

Более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 авто

18:25 20.06.2024 (обновлено: 18:26 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Два человека погибли в Москве в результате непогоды, 18 человек госпитализированы (среди них четыре ребенка), сообщили РИА Новости в депздраве столицы.
Также более 700 деревьев упали во время непогоды в Москве, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники. Поваленные деревья оперативно распиливаются и вывозятся, поврежденные конструкции демонтируются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков.
Он отметил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток.
Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
15:13
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
 
МоскваПогодаОбществоГидрометцентр РоссииРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:27Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки
19:55Появятся ли солдаты КНДР в зоне украино-российского конфликта – Путин
19:37Хранители Херсонеса: секрет преданности археологов-реставраторов Рыжовых
19:34Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского
19:21Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна
19:15РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин
19:09Иванова уволили с поста замминистра обороны РФ из-за утраты доверия
19:02Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы
18:55Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
18:52Россия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин
18:46Тренд на юани - можно ли купить их в Крыму и нужно ли это делать
18:25Ураган в Москве: погибшие, 700 упавших деревьев и 300 поврежденных авто
17:41В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов
17:36В Севастополе открыли рейд
17:25Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен
17:21Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
17:02В Севастополе остановили морское сообщение
16:53Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи
16:25В Крыму умерла глава организации "Жители блокадного Ленинграда" Юрченко
16:11В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
Лента новостейМолния