https://crimea.ria.ru/20240620/smerch-livni-i-sorvannye-kryshi-v-moskve-bushuet-nepogoda-1138242965.html

Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода

Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода

В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T15:13

2024-06-20T15:13

2024-06-20T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного транспортного департамента, при этом два пассажира пострадали. В подмосковной Лобне прошел смерч. О последствиях непогоды в столице России - в материале РИА Новости Крым.Из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, ветром повалило 23 дерева, повреждены 8 машин, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.На севере столицы упавшее дерево смертельно травмировало мужчину, СК организовал проверку.Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.В ведомстве уточнили, что сейчас все пассажиры в безопасности. Движение трамваев по маршруту №17 временно приостановлено в целях безопасности в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц перекрыто движение. Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице в связи с непогодой, для перемещения рекомендуют выбирать метро.В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщается о сильных осадках и мощных порывах ветра в отдельных районах города."Зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сказано в сообщении.Накануне в МЧС Москвы предупреждали о грядущих на регион грозах, сильном ливне с градом и шквалистом ветре с порывами до 18–23 м/с. Непогода будет бушевать до 22 часов, до 17.00 есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. ТГ-каналы сообщают, что один из вихрей прошел над подмосковной Лобней.На прошлой неделе на Москву и пригород также обрушивалась непогода. Тогда сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам - дерево насмерть придавило мужчину и его 9-летнего внука во время грозы в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выпало больше всего осадковМесячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветерПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

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