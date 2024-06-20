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Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T15:13
2024-06-20T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного транспортного департамента, при этом два пассажира пострадали. В подмосковной Лобне прошел смерч. О последствиях непогоды в столице России - в материале РИА Новости Крым.Из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, ветром повалило 23 дерева, повреждены 8 машин, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.На севере столицы упавшее дерево смертельно травмировало мужчину, СК организовал проверку.Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.В ведомстве уточнили, что сейчас все пассажиры в безопасности. Движение трамваев по маршруту №17 временно приостановлено в целях безопасности в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц перекрыто движение. Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице в связи с непогодой, для перемещения рекомендуют выбирать метро.В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщается о сильных осадках и мощных порывах ветра в отдельных районах города."Зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сказано в сообщении.Накануне в МЧС Москвы предупреждали о грядущих на регион грозах, сильном ливне с градом и шквалистом ветре с порывами до 18–23 м/с. Непогода будет бушевать до 22 часов, до 17.00 есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. ТГ-каналы сообщают, что один из вихрей прошел над подмосковной Лобней.На прошлой неделе на Москву и пригород также обрушивалась непогода. Тогда сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам - дерево насмерть придавило мужчину и его 9-летнего внука во время грозы в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выпало больше всего осадковМесячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветерПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
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москва, происшествия, погода, новости, россия, общество
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода

Девять человек пострадали из-за урагана в Москве

15:13 20.06.2024 (обновлено: 15:17 20.06.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного транспортного департамента, при этом два пассажира пострадали. В подмосковной Лобне прошел смерч. О последствиях непогоды в столице России - в материале РИА Новости Крым.
Из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, ветром повалило 23 дерева, повреждены 8 машин, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На севере столицы упавшее дерево смертельно травмировало мужчину, СК организовал проверку.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

"На Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте", - сказано в сообщении столичного дептранса.

В ведомстве уточнили, что сейчас все пассажиры в безопасности. Движение трамваев по маршруту №17 временно приостановлено в целях безопасности в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц перекрыто движение. Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице в связи с непогодой, для перемещения рекомендуют выбирать метро.
В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщается о сильных осадках и мощных порывах ветра в отдельных районах города.
"Зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сказано в сообщении.
Накануне в МЧС Москвы предупреждали о грядущих на регион грозах, сильном ливне с градом и шквалистом ветре с порывами до 18–23 м/с. Непогода будет бушевать до 22 часов, до 17.00 есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. ТГ-каналы сообщают, что один из вихрей прошел над подмосковной Лобней.
На прошлой неделе на Москву и пригород также обрушивалась непогода. Тогда сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам - дерево насмерть придавило мужчину и его 9-летнего внука во время грозы в Подмосковье.
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