https://crimea.ria.ru/20240620/smerch-livni-i-sorvannye-kryshi-v-moskve-bushuet-nepogoda-1138242965.html
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T15:13
2024-06-20T15:13
2024-06-20T15:17
москва
происшествия
погода
новости
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/14/1138244468_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_b3a958ba52df8aa5a478e975edb57dbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного транспортного департамента, при этом два пассажира пострадали. В подмосковной Лобне прошел смерч. О последствиях непогоды в столице России - в материале РИА Новости Крым.Из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, ветром повалило 23 дерева, повреждены 8 машин, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.На севере столицы упавшее дерево смертельно травмировало мужчину, СК организовал проверку.Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.В ведомстве уточнили, что сейчас все пассажиры в безопасности. Движение трамваев по маршруту №17 временно приостановлено в целях безопасности в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц перекрыто движение. Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице в связи с непогодой, для перемещения рекомендуют выбирать метро.В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщается о сильных осадках и мощных порывах ветра в отдельных районах города."Зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сказано в сообщении.Накануне в МЧС Москвы предупреждали о грядущих на регион грозах, сильном ливне с градом и шквалистом ветре с порывами до 18–23 м/с. Непогода будет бушевать до 22 часов, до 17.00 есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. ТГ-каналы сообщают, что один из вихрей прошел над подмосковной Лобней.На прошлой неделе на Москву и пригород также обрушивалась непогода. Тогда сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам - дерево насмерть придавило мужчину и его 9-летнего внука во время грозы в Подмосковье.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму выпало больше всего осадковМесячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветерПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
москва
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/14/1138244468_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_8eca7ea93ce935e8eb75bed4a7435482.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, погода, новости, россия, общество
Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
Девять человек пострадали из-за урагана в Москве
15:13 20.06.2024 (обновлено: 15:17 20.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым.
В Москве в окно трамвая влетел металлический лист, сорванный с крыши одного из строений из-за непогоды. Как сообщается в Telegram-каналe столичного транспортного департамента
, при этом два пассажира пострадали. В подмосковной Лобне прошел смерч. О последствиях непогоды в столице России - в материале РИА Новости Крым.
Из-за урагана в Москве пострадали 9 человек, ветром повалило 23 дерева, повреждены 8 машин, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На севере столицы упавшее дерево смертельно травмировало мужчину, СК организовал проверку.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.
"На Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте", - сказано в сообщении столичного дептранса.
В ведомстве уточнили, что сейчас все пассажиры в безопасности. Движение трамваев по маршруту №17 временно приостановлено в целях безопасности в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц перекрыто движение. Москвичей просят воздержаться от пребывания на улице в связи с непогодой, для перемещения рекомендуют выбирать метро.
В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы
сообщается о сильных осадках и мощных порывах ветра в отдельных районах города.
"Зафиксированы порывы ветра до 22 м/с. Есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сказано в сообщении.
Накануне в МЧС Москвы предупреждали
о грядущих на регион грозах, сильном ливне с градом и шквалистом ветре с порывами до 18–23 м/с. Непогода будет бушевать до 22 часов, до 17.00 есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. ТГ-каналы сообщают, что один из вихрей прошел над подмосковной Лобней.
На прошлой неделе на Москву и пригород также обрушивалась непогода. Тогда сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам - дерево насмерть придавило
мужчину и его 9-летнего внука во время грозы в Подмосковье.
Читайте также на РИА Новости Крым: