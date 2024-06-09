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Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер
Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер
В Ростове-на-Дону из-за непогоды подтоплены дома и повалены деревья, а на Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T19:37
2024-06-09T19:37
2024-06-09T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону из-за непогоды подтоплены дома и повалены деревья, а на Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщают местные власти.Ситуация в Ростове-на-ДонуКак сообщил глава ростовской городской администрации Алексей Логвиненко, в городе за час выпала практически месячная норма осадков – 50 мм. От жителей города поступило 13 сообщений о подтоплении придомовых территорий и шесть – о падении деревьев.По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Ростове-на-Дону сохранится.Штормовое на КубаниНепогода движется на Кубань. Как сообщает администрация Туапсинского района, в регионе объявлено штормовое предупреждение на 9 и 10 июня.В этой связи жителей региона просят не находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, не выходить и не выезжать в горы и в лес.В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – на полуострове аномально жаркая погода.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах КрымаПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, туапсе, краснодарский край, кубань, погода, новости, стихия
Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер
На юге России подтоплены дворы и повалены деревья из-за непогоды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону из-за непогоды подтоплены дома и повалены деревья, а на Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщают местные власти.
Ситуация в Ростове-на-Дону
Как сообщил глава ростовской городской администрации Алексей Логвиненко, в городе за час выпала практически месячная норма осадков – 50 мм. От жителей города поступило 13 сообщений о подтоплении придомовых территорий и шесть – о падении деревьев.
"Дежурные аварийные бригады администраций районов донской столицы оперативно приступили к устранению аварийных ситуаций, вода с подтопленных территорий постепенно уходит. Вместе с тем, спасателями эвакуируется транспорт, попавший в затопленные участки дорог", – написал Логвиненко в своем Telegra-канале.
По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Ростове-на-Дону сохранится.
Штормовое на Кубани
Непогода движется на Кубань. Как сообщает администрация Туапсинского района, в регионе объявлено штормовое предупреждение на 9 и 10 июня.
"В Туапсинском районе ожидается сильный дождь с грозой, шквалистым усилением ветра, порывами до 20 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок", – сказано в сообщении мэрии.
В этой связи жителей региона просят не находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, не выходить и не выезжать в горы и в лес.
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