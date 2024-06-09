https://crimea.ria.ru/20240609/mesyachnaya-norma-osadkov-za-chas-na-yuge-rf-podtopleniya-i-shkvalnyy-veter-1137979407.html

Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер

Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Месячная норма осадков за час: на юге РФ подтопления и шквальный ветер

В Ростове-на-Дону из-за непогоды подтоплены дома и повалены деревья, а на Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T19:37

2024-06-09T19:37

2024-06-09T19:37

ростов-на-дону

туапсе

краснодарский край

кубань

погода

новости

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону из-за непогоды подтоплены дома и повалены деревья, а на Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщают местные власти.Ситуация в Ростове-на-ДонуКак сообщил глава ростовской городской администрации Алексей Логвиненко, в городе за час выпала практически месячная норма осадков – 50 мм. От жителей города поступило 13 сообщений о подтоплении придомовых территорий и шесть – о падении деревьев.По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Ростове-на-Дону сохранится.Штормовое на КубаниНепогода движется на Кубань. Как сообщает администрация Туапсинского района, в регионе объявлено штормовое предупреждение на 9 и 10 июня.В этой связи жителей региона просят не находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, не выходить и не выезжать в горы и в лес.В Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность – на полуострове аномально жаркая погода.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятый класс пожарной опасности объявлен в трех районах КрымаПоследствия Эль-Ниньо: в Крыму прогнозируют аномально жаркое лето

ростов-на-дону

туапсе

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, туапсе, краснодарский край, кубань, погода, новости, стихия