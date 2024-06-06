https://crimea.ria.ru/20240606/shtormovoe-v-krymu---zhiteley-predupredili-ob-opasnosti-1137897618.html

Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности

Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности

В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T10:01

2024-06-06T10:01

2024-06-06T10:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждениеЛес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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