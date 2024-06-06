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Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности
Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности
В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждениеЛес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Штормовое в Крыму - жителей предупредили об опасности

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму в ближайшие дни

10:01 06.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.
"7-11 июня в южных, восточных районах Крыма и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают в министерстве.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.
В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.
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Пожароопасный сезон в КрымуПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПожарная безопасностьНовости Крыма
 
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