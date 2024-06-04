https://crimea.ria.ru/20240604/les-zagorelsya-v-gorakh-kryma-iz-za-upavshey-elektroopory-1137842546.html

Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры

Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры

Два лесных пожара ликвидировали в предгорьях Ай-Петри и в районе Алушты. Пожарным удалось не допустить распространения огня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T15:18

2024-06-04T15:18

2024-06-04T15:23

пожар

происшествия

новости крыма

крым

алушта

ай-петри

фгбу "заповедный крым"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137841743_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_a875e45a171017660b16d5f05375a434.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Два лесных пожара ликвидировали в предгорьях Ай-Петри и в районе Алушты. Пожарным удалось не допустить распространения огня, сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".Еще один очаг был ликвидирован в районе Бирюзового озера. Возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем. В результате огонь охватил 200 квадратных метров особо охраняемой природной территории.Помощь в ликвидации пожаров сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на территории полуострова объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаСколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму вырослиВ Крыму ввели запрет на посещение лесов

https://crimea.ria.ru/20240604/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137831423.html

крым

алушта

ай-петри

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, новости крыма, крым, алушта, ай-петри, фгбу "заповедный крым"