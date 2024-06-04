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Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры
Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры
Два лесных пожара ликвидировали в предгорьях Ай-Петри и в районе Алушты. Пожарным удалось не допустить распространения огня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T15:18
2024-06-04T15:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Два лесных пожара ликвидировали в предгорьях Ай-Петри и в районе Алушты. Пожарным удалось не допустить распространения огня, сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".Еще один очаг был ликвидирован в районе Бирюзового озера. Возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем. В результате огонь охватил 200 квадратных метров особо охраняемой природной территории.Помощь в ликвидации пожаров сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции.Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на территории полуострова объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожароопасный сезон-2024: какие регионы в зоне рискаСколько стоит костер в лесу: штрафы в пожароопасный сезон в Крыму вырослиВ Крыму ввели запрет на посещение лесов
https://crimea.ria.ru/20240604/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137831423.html
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пожар, происшествия, новости крыма, крым, алушта, ай-петри, фгбу "заповедный крым"
Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры

Два лесных пожара потушили в районе Ай-Петри и Алушты в Крыму

15:18 04.06.2024 (обновлено: 15:23 04.06.2024)
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в лесу Крыма
Пожар в лесу Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Два лесных пожара ликвидировали в предгорьях Ай-Петри и в районе Алушты. Пожарным удалось не допустить распространения огня, сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".

"Первое возгорание произошло неподалеку от границ заповедника на площади 100 квадратных метров, – сказано в сообщении. – Причиной возгорания стало падение электрической опоры".

Еще один очаг был ликвидирован в районе Бирюзового озера. Возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем. В результате огонь охватил 200 квадратных метров особо охраняемой природной территории.
Помощь в ликвидации пожаров сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции.
© ФГБУ "Заповедный Крым"

Лес загорелся из-за упавшей электроопоры

Пожар в лесу Крыма
1 из 3

Лес загорелся из-за упавшей электроопоры

© ФГБУ "Заповедный Крым"
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в лесу Крыма
Пожар в лесу Крыма
2 из 3
Пожар в лесу Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
© ФГБУ "Заповедный Крым"

Помощь сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции

Пожар в лесу Крыма
3 из 3

Помощь сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции

© ФГБУ "Заповедный Крым"
1 из 3

Лес загорелся из-за упавшей электроопоры

© ФГБУ "Заповедный Крым"
2 из 3
Пожар в лесу Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
3 из 3

Помощь сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции

© ФГБУ "Заповедный Крым"
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на территории полуострова объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.
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