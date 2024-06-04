Лес загорелся в горах Крыма из-за упавшей электроопоры
Два лесных пожара потушили в районе Ай-Петри и Алушты в Крыму
15:18 04.06.2024 (обновлено: 15:23 04.06.2024)
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в лесу Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Два лесных пожара ликвидировали в предгорьях Ай-Петри и в районе Алушты. Пожарным удалось не допустить распространения огня, сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма".
"Первое возгорание произошло неподалеку от границ заповедника на площади 100 квадратных метров, – сказано в сообщении. – Причиной возгорания стало падение электрической опоры".
Еще один очаг был ликвидирован в районе Бирюзового озера. Возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем. В результате огонь охватил 200 квадратных метров особо охраняемой природной территории.
Помощь в ликвидации пожаров сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции.
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Лес загорелся из-за упавшей электроопоры
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Лес загорелся из-за упавшей электроопоры
© ФГБУ "Заповедный Крым"
© ФГБУ "Заповедный Крым"Пожар в лесу Крыма
2 из 3
Пожар в лесу Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Помощь сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции
3 из 3
Помощь сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции
© ФГБУ "Заповедный Крым"
1 из 3
Лес загорелся из-за упавшей электроопоры
© ФГБУ "Заповедный Крым"
2 из 3
Пожар в лесу Крыма
© ФГБУ "Заповедный Крым"
3 из 3
Помощь сотрудникам МЧС в обоих случаях оказали сотрудники лесхозов и государственной инспекции
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на территории полуострова объявлен пятый, наивысший класс пожарной опасности.
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