https://crimea.ria.ru/20240609/33-i-grozy-pogoda-na-voskresene-v-krymu-1137964738.html
+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму
+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2024
+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму
В воскресенье в Крыму сохранится аномально жаркая погода, в Ялте и на восточном побережье полуострова возможны кратковременные осадки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T00:01
2024-06-09T00:01
2024-06-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится аномально жаркая погода, в Ялте и на восточном побережье полуострова возможны кратковременные осадки. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.В Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в эти выходные в Крыму сохранится аномальная жара, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли засухи в Крыму – прогноз ВильфандаТемпература воды в Черном море поднялась до +22 градусовВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваЗагореть и не сгореть: рекомендации врача
https://crimea.ria.ru/20240607/zhdat-li-zasukhi-v-krymu--prognoz-vilfanda-1137916408.html
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севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму
Крыму в воскресенье до +33 и возможны грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится аномально жаркая погода, в Ялте и на восточном побережье полуострова возможны кратковременные осадки. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В южных, восточных и центральных районах Крыма и Севастополе в воскресенье сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Симферополе ночью до +18, днем до +32 градусов, на Южном берегу теплее - ночью +20…+22, днем +30…+33 градуса", – сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.
В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.
В Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.
По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в эти выходные в Крыму сохранится аномальная жара
, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности,
сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.
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