https://crimea.ria.ru/20240609/33-i-grozy-pogoda-na-voskresene-v-krymu-1137964738.html

+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму

+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму - РИА Новости Крым, 09.06.2024

+33 и грозы: погода на воскресенье в Крыму

В воскресенье в Крыму сохранится аномально жаркая погода, в Ялте и на восточном побережье полуострова возможны кратковременные осадки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T00:01

2024-06-09T00:01

2024-06-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_7073b6692db4de27447325d4a6f69388.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится аномально жаркая погода, в Ялте и на восточном побережье полуострова возможны кратковременные осадки. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.В Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33 градуса.По информации ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в эти выходные в Крыму сохранится аномальная жара, в некоторых районах полуострова столбики термометров могут подскочить до +37 градусов, осадков не ожидается. В целом, по словам эксперта, температурный фон за первую неделю лета на пять градусов превысил климатическую норму. В трех районах Крыма введен наивысший класс пожарной опасности, сообщала ранее пресс-служба республиканского Главка МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли засухи в Крыму – прогноз ВильфандаТемпература воды в Черном море поднялась до +22 градусовВ Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегреваЗагореть и не сгореть: рекомендации врача

https://crimea.ria.ru/20240607/zhdat-li-zasukhi-v-krymu--prognoz-vilfanda-1137916408.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр