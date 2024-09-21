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Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов
Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов
Украина увеличивает расходы на оборону на 495 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект подписал Владимир Зеленский, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T13:54
2024-09-21T13:54
украина
бюджет
в мире
владимир зеленский
всу (вооруженные силы украины)
политика
новости
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украина увеличивает расходы на оборону на 495 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект подписал Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.В среду Верховная рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны, считает научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – экспертЗастряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 годаКиев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков
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украина, бюджет, в мире, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), политика, новости, экономика
Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов

Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону Украины на 12 миллиардов долларов

13:54 21.09.2024
 
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский на фоне истребителей F-16
Владимир Зеленский на фоне истребителей F-16 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украина увеличивает расходы на оборону на 495 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект подписал Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
"Увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов - ред.). Из них для сектора безопасности и обороны - на 495 миллиардов гривен и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов - ред.)", - сказано в документе.
В среду Верховная рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен.
Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.
Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны, считает научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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