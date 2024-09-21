Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов
Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону Украины на 12 миллиардов долларов
© AP Photo Efrem LukatskyВладимир Зеленский на фоне истребителей F-16
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украина увеличивает расходы на оборону на 495 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект подписал Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.
"Увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов - ред.). Из них для сектора безопасности и обороны - на 495 миллиардов гривен и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов - ред.)", - сказано в документе.
В среду Верховная рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен.
Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.
Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны, считает научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
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