https://crimea.ria.ru/20240921/zelenskiy-uvelichivaet-oboronnye-raskhody-ukrainy-na-12-mlrd-dollarov-1140510104.html

Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов

Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов

Украина увеличивает расходы на оборону на 495 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект подписал Владимир Зеленский, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T13:54

2024-09-21T13:54

2024-09-21T13:54

украина

бюджет

в мире

владимир зеленский

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Украина увеличивает расходы на оборону на 495 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект подписал Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.В среду Верховная рада Украины приняла законопроект об увеличении бюджета текущего года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы составят рекордные для Украины 3,73 трлн гривен. Ранее в бюджетном комитете Рады поясняли такую необходимость отсутствием денег на выплаты так называемых "боевых" военным ВСУ из-за задержки американской помощи в первом квартале 2024 года. В итоге Украина была вынуждена закупать вооружение за счет денег, предназначенных для боевиков.Увеличение военного бюджета говорит о том, что киевский режим готов воевать "до последнего украинца" по заказу Запада, при этом рост военных расходов окончательно загонит в нищету рядовых граждан страны, считает научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уже дефолт: что потеряет Украина и какие планы у Запада – экспертЗастряла в девяностых: Украина не смогла выйти на уровень ВВП 1990 годаКиев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, бюджет, в мире, владимир зеленский, всу (вооруженные силы украины), политика, новости, экономика