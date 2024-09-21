https://crimea.ria.ru/20240921/posle-ataki-dronov-na-kubani-izmenili-marshruty-sledovaniya-poezdov-1140510950.html

После атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов

После атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов - РИА Новости Крым, 21.09.2024

После атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов

Движение поездов через станцию Тихорецкая на Кубани временно изменено после атаки дронов, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба. РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T15:10

2024-09-21T15:10

2024-09-21T15:10

краснодарский край

происшествия

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

поезд

российские железные дороги (ржд)

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов через станцию Тихорецкая на Кубани временно изменено после атаки дронов, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба.В ночь на субботу Тихорецкий район был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. Всего из опасных районов вывезли 1200 жителей."21 сентября в связи с инцидентом в Тихорецком районе на территории, прилегающей к железной дороге, в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров изменены маршруты следования ряда пассажирских поездов", - сообщает оперштаб.В частности, поезда № 809 Кисловодск – Ростов и № 144 Москва – Кисловодск следуют по альтернативному маршруту через станцию Краснодар. Сокращены маршруты следования пригородных поездов №6972 Степная – Тихорецкая и №6971 Тихорецкая – Степная до станции Леушковская.В ночь на субботу была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.В Тверской области после атаки был эвакуирован вокзал и приостановлено движение по федеральной трассе М-9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дроновНад Крымом и Азовским морем сбили 17 беспилотниковИдет эвакуация жителей – на Кубани после атаки дронов началась детонация

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, кубань, беспилотник (бпла, дрон), поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, новости