После атаки дронов на Кубани изменили маршруты следования поездов
В Тихорецком районе Кубани изменили маршруты следования поездов после атаки дронов
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Пассажирский поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Движение поездов через станцию Тихорецкая на Кубани временно изменено после атаки дронов, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба.
В ночь на субботу Тихорецкий район был атакован беспилотниками. После падения обломков вспыхнул пожар и началась детонация. Пострадавших нет, но в целях безопасности власти приняли решение начать эвакуацию населения. Всего из опасных районов вывезли 1200 жителей.
"21 сентября в связи с инцидентом в Тихорецком районе на территории, прилегающей к железной дороге, в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров изменены маршруты следования ряда пассажирских поездов", - сообщает оперштаб.
В частности, поезда № 809 Кисловодск – Ростов и № 144 Москва – Кисловодск следуют по альтернативному маршруту через станцию Краснодар. Сокращены маршруты следования пригородных поездов №6972 Степная – Тихорецкая и №6971 Тихорецкая – Степная до станции Леушковская.
"Возможны задержки других пассажирских поездов дальнего следования. Вокзалы работают в штатном режиме. На Северо-Кавказской железной дороге создан штаб, который работает во взаимодействии с оперативным штабом Краснодарского края", - сказано в сообщении.
В ночь на субботу была отражена массированная атака на регионы России. Дроны были уничтожены над Крымом, Азовским морем, а также над Краснодарским краем, Брянской, Калужской, Тверской, Белгородской, Смоленской и Курской областями.
В Тверской области после атаки был эвакуирован вокзал и приостановлено движение по федеральной трассе М-9.
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