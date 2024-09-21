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В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу
В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу - РИА Новости Крым, 21.09.2024
В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу
Вооруженные силы России отразили еще три попытки украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T15:00
2024-09-21T15:00
2024-09-21T15:02
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили еще три попытки украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.Враг был остановлен армейской авиацией и артиллерией в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" сорвали попытки контратак противника у населенных пунктов Камышевка и Любимовка, ликвидировав до 20 боевиков ВСУ.Всего за минувшие сутки российские подразделения уничтожили в Курской области 300 боевиков и западное вооружение.Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скоплениям живой силы и вражеской техники в районах Бондаревки, Гуева, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Меловой, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одну установка разминирования УР-77, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской областиБоевики создают концлагеря в Курской области – МИД РоссииКиев за неделю потерял больше 16 тысяч боевиков
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу
Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
15:00 21.09.2024 (обновлено: 15:02 21.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили еще три попытки украинских боевиков прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Враг был остановлен армейской авиацией и артиллерией в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
"Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля", - сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" сорвали попытки контратак противника у населенных пунктов Камышевка и Любимовка, ликвидировав до 20 боевиков ВСУ.
Всего за минувшие сутки российские подразделения уничтожили в Курской области 300 боевиков и западное вооружение.
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скоплениям живой силы и вражеской техники в районах Бондаревки, Гуева, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Меловой, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.
Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.
За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одну установка разминирования УР-77, а также бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
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