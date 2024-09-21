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Киев потерял еще 2150 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Киев потерял еще 2150 боевиков за сутки
Киев потерял еще 2150 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Киев потерял еще 2150 боевиков за сутки
Российские войска продвигаются вглубь обороны противника и занимают все более выгодные позиции по переднему краю. При этом враг несет колоссальные потери - за... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T13:08
2024-09-21T13:13
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские войска продвигаются вглубь обороны противника и занимают все более выгодные позиции по переднему краю. При этом враг несет колоссальные потери - за сутки ВСУ лишились 2150 бойцов, вооружений и техники, в том числе американской, французской и британской, сказано в сводке Минобороны России в субботу.Подразделения группировки войск "Север" отразили три атаки, уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.Бойцы группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки. Потери противника составили до 435 военнослужащих, четыре танка, два американских бронетранспортера М113, пять автомобилей, две гаубицы М777 и две М198, два орудия Д-20 и гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь полевых складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 840 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", 22 автомобиля, четыре британские гаубицы FH-70, американскую гаубицу М777, орудия Д-20 и М119, две гаубицы Д-30, три станции РЭБ "Анклав-Н".Группа бойцов "Центра" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Отражены девять контратак. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и четыре Д-30, орудие Д-20, противотанковая пушка "Рапира", произведенные в США боевая бронированная машина MaxxPro, гаубица М777, орудие М119. Уничтожен полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 160 боевтков, боевую бронированную машину, два автомобиля, две французские гаубицы Caesar, орудие Д-20 и станцию РЭБ.В зоне ответственности подразделений "Днепра" потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.Российская армия за неделю успешно отразила 107 контратак вооруженных сил Украины, которые лишились порядка 16 810 военнослужащих, сообщала ранее пресс-служба Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по оборонке – что поражено на УкраинеСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктураГорят "Казаки" и "Богданы" - ВСУ теряют технику и тысячи боевиков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Киев потерял еще 2150 боевиков за сутки

Бойцы России улучшили положение по переднему краю и уничтожили 2150 украинских боевиков

13:08 21.09.2024 (обновлено: 13:13 21.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области.
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Российские войска продвигаются вглубь обороны противника и занимают все более выгодные позиции по переднему краю. При этом враг несет колоссальные потери - за сутки ВСУ лишились 2150 бойцов, вооружений и техники, в том числе американской, французской и британской, сказано в сводке Минобороны России в субботу.
Подразделения группировки войск "Север" отразили три атаки, уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки. Потери противника составили до 435 военнослужащих, четыре танка, два американских бронетранспортера М113, пять автомобилей, две гаубицы М777 и две М198, два орудия Д-20 и гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, семь полевых складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 840 боевиков, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", 22 автомобиля, четыре британские гаубицы FH-70, американскую гаубицу М777, орудия Д-20 и М119, две гаубицы Д-30, три станции РЭБ "Анклав-Н".
Группа бойцов "Центра" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Отражены девять контратак. Потери украинских формирований составили до 520 военнослужащих, два пикапа, две гаубицы "Мста-Б" и четыре Д-30, орудие Д-20, противотанковая пушка "Рапира", произведенные в США боевая бронированная машина MaxxPro, гаубица М777, орудие М119. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 160 боевтков, боевую бронированную машину, два автомобиля, две французские гаубицы Caesar, орудие Д-20 и станцию РЭБ.
В зоне ответственности подразделений "Днепра" потери противника составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
Российская армия за неделю успешно отразила 107 контратак вооруженных сил Украины, которые лишились порядка 16 810 военнослужащих, сообщала ранее пресс-служба Минобороны РФ.
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