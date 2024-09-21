https://crimea.ria.ru/20240921/aviatsiya-unichtozhila-sukhogruz-s-raketami-dlya-vsu-iz-stran-zapada-1140509334.html
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T12:40
2024-09-21T12:40
2024-09-21T12:54
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
поставки западного оружия украине
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, в ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), авиация, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, потери всу
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
Сухогруз с западными ракетами и боеприпасами для ВСУ уничтожен авиацией России
12:40 21.09.2024 (обновлено: 12:54 21.09.2024)