https://crimea.ria.ru/20240921/aviatsiya-unichtozhila-sukhogruz-s-raketami-dlya-vsu-iz-stran-zapada-1140509334.html

Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада

Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада

Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T12:40

2024-09-21T12:40

2024-09-21T12:54

новости сво

министерство обороны рф

воздушно-космический силы (вкс)

авиация

поставки западного оружия украине

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, в ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), авиация, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, потери всу