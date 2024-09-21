Рейтинг@Mail.ru
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240921/aviatsiya-unichtozhila-sukhogruz-s-raketami-dlya-vsu-iz-stran-zapada-1140509334.html
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T12:40
2024-09-21T12:54
новости сво
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
поставки западного оружия украине
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_d45c050822d66dc025e6f396373f9f5a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, в ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_296054c477e38ea3a6104e1a269558ee.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), авиация, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, потери всу
Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада

Сухогруз с западными ракетами и боеприпасами для ВСУ уничтожен авиацией России

12:40 21.09.2024 (обновлено: 12:54 21.09.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз . Архивное фото
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз, который перевозил западные ракеты и боеприпасы для снабжения ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - сказано в сообщении.
Кроме того, в ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВоздушно-космический силы (ВКС)АвиацияПоставки западного оружия УкраинеВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:00В Курской области отражены три попытки прорыва ВСУ через границу
14:31Три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма
14:20В Севастополе перевернулся ВАЗ
13:54Зеленский увеличивает оборонные расходы Украины на 12 млрд долларов
13:39Силы ПВО сбили 16 ракет и 177 украинских дронов
13:22Крымский мост сейчас – актуальные данные по пробкам и времени ожидания
13:08Киев потерял еще 2150 боевиков за сутки
12:40Авиация уничтожила сухогруз с ракетами для ВСУ из стран Запада
12:36Атака дронов на Тверскую область – что известно к этому часу
12:25Групповой удар по оборонке – что поражено на Украине
12:06Россия и Китай приступили к совместным учениям в Тихом океане
11:381200 человек эвакуированы из Тихорецкого района Кубани после атаки дронов
11:23Сотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура
10:57День воинской славы России – инфографика
10:39Арестованы еще 13 участников стрельбы у офиса Wildberries
10:13В Тверской области после атаки дронов эвакуирован вокзал
09:51Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно
09:27Как в России пройдет осенний призыв
09:08У Крымского моста растет очередь
08:48В Симферополе и Симферопольском районе отключат газ - адреса
Лента новостейМолния