https://crimea.ria.ru/20240920/boeviki-sozdayut-kontslagerya-v-kurskoy-oblasti--mid-rossii-1140489929.html

Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России

Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России

Россия обладает достоверными данными о создании боевиками ВСУ концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T10:55

2024-09-20T10:55

2024-09-20T10:55

украина

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134518200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba7d0331d20b371206e89ce67eaee773.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия обладает достоверными данными о создании боевиками ВСУ концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.Кроме того, по ее словам, российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Более того, по данным, полученным от одного из украинских военнопленных, ВСУ готовили в Курской области атаку на пассажирский поезд."Все это документируется, в том числе и новые факты расстрелов в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ними. И все это они делают не только по лекалам Третьего рейха, но еще и под символикой нацизма и фашизма, которая обнаруживается на касках, кинжалах, нашивках погибших или взятых в плен боевиков ВСУ", - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.Нельзя исключать, что и на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих людей, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны, заявляла ранее эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободителиВ МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"

украина

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости