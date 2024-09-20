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Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России
Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России
Россия обладает достоверными данными о создании боевиками ВСУ концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T10:55
2024-09-20T10:55
2024-09-20T10:55
украина
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия обладает достоверными данными о создании боевиками ВСУ концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.Кроме того, по ее словам, российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Более того, по данным, полученным от одного из украинских военнопленных, ВСУ готовили в Курской области атаку на пассажирский поезд."Все это документируется, в том числе и новые факты расстрелов в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ними. И все это они делают не только по лекалам Третьего рейха, но еще и под символикой нацизма и фашизма, которая обнаруживается на касках, кинжалах, нашивках погибших или взятых в плен боевиков ВСУ", - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.Нельзя исключать, что и на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих людей, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны, заявляла ранее эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые учебники истории на Украине – Гитлера записали в освободителиВ МИД жестко отреагировали на идею Киева "выкурить россиян из Крыма"Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, новости
Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД России
ВСУ помещают жителей российского приграничья в концлагеря – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия обладает достоверными данными о создании боевиками ВСУ концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
"Имеются многочисленные данные свидетелей, они собраны штабом российского "Красного креста" в Курской области. Есть прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы", - сказала Захарова.
Кроме того, по ее словам, российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Более того, по данным, полученным от одного из украинских военнопленных, ВСУ готовили в Курской области атаку на пассажирский поезд.
"Все это документируется, в том числе и новые факты расстрелов в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ними. И все это они делают не только по лекалам Третьего рейха, но еще и под символикой нацизма и фашизма, которая обнаруживается на касках, кинжалах, нашивках погибших или взятых в плен боевиков ВСУ", - констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Нельзя исключать, что и на Украине появятся концлагеря для русскоговорящих
людей, поскольку убийцы русскокультурных граждан, независимо от их этнической принадлежности, сегодня вполне реальные и ничем не отличаются от нацистов времен Великой Отечественной войны, заявляла ранее эксперт и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева.
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