https://crimea.ria.ru/20240920/ataka-peydzherov-v-livane-stala-novym-vidom-terakta-1140492294.html

"Атака пейджеров" в Ливане стала новым видом теракта - МИД РФ

"Атака пейджеров" в Ливане стала новым видом теракта - МИД РФ - РИА Новости Крым, 20.09.2024

"Атака пейджеров" в Ливане стала новым видом теракта - МИД РФ

Детонация пейджеров и раций в Ливане является совершенно новым видом террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T12:32

2024-09-20T12:32

2024-09-20T12:51

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

детонация пейджеров

ливан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Детонация пейджеров и раций в Ливане является совершенно новым видом террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге на полях Евразийского женского форума.Она подчеркнула, что Россия обеспокоена террористическими кибератаками на Ливан, которые стали беспрецедентными в истории мирового сообщества."Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и обращаем внимание на важность установления всех обстоятельств произошедшего", - заявила дипломат.Возможность массового использования бытовых электронных приборов в качестве оружия выводит терроризм на новый уровень и создает глобальную угрозу для всего мира, заявлял ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин.В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. 10 сентября новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана - в этот раз сдетонировали рации, погибли 20 человек и ранены более 450.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане"Удар возмездия" от Ирана: возможна ли большая война на Ближнем ВостокеЭскалация на Ближнем Востоке: можно ли остановить Израиль – политолог

ливан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, детонация пейджеров, ливан, теракт, терроризм, в мире, происшествия, новости