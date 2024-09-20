"Атака пейджеров" в Ливане стала новым видом теракта - МИД РФ
Массированная детонация пейджеров в Ливане является новым видом теракта - Захарова
12:32 20.09.2024 (обновлено: 12:51 20.09.2024)
© AP Photo Hassan AmmarМашина скорой помощи забирает раненных при взрыве пейджеров в Бейруте, Ливан
© AP Photo Hassan Ammar
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Детонация пейджеров и раций в Ливане является совершенно новым видом террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге на полях Евразийского женского форума.
"Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях. Жертвами этих атак стали десятки людей, в том числе дети, а тысячи человек пострадали", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия обеспокоена террористическими кибератаками на Ливан, которые стали беспрецедентными в истории мирового сообщества.
"Мы соболезнуем семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и обращаем внимание на важность установления всех обстоятельств произошедшего", - заявила дипломат.
Возможность массового использования бытовых электронных приборов в качестве оружия выводит терроризм на новый уровень и создает глобальную угрозу для всего мира, заявлял ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
В результате детонации пейджеров в Ливане 17 сентября ранены более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. По данным СМИ, пейджеры использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. 10 сентября новые взрывы, похожие на детонацию пейджеров, прогремели в разных районах Ливана - в этот раз сдетонировали рации, погибли 20 человек и ранены более 450.
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