https://crimea.ria.ru/20240920/ubiystvo-rassela-bentli-s-pozyvnym-tekhas--rassledovanie-zaversheno-1140490737.html

Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено

Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено

Следственный комитет России установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T12:07

2024-09-20T12:07

2024-09-20T12:07

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе СК.В смерти военкора обвиняют четырех российских военнослужащих.После того, как фигуранты ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в суд.Американец Бентли с 2014 года воевал в ополчении Донецкой Народной Республики. Он также неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции России на Украине, был удостоен наград ДНР. В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik БентлиМы редко стреляем в ответ: американец в Севастополе рассказал о службе в ополчении ДНР

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, убийство, новости, правосудие