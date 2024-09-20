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Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено
Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено
Следственный комитет России установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T12:07
2024-09-20T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе СК.В смерти военкора обвиняют четырех российских военнослужащих.После того, как фигуранты ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в суд.Американец Бентли с 2014 года воевал в ополчении Донецкой Народной Республики. Он также неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции России на Украине, был удостоен наград ДНР. В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik БентлиМы редко стреляем в ответ: американец в Севастополе рассказал о службе в ополчении ДНР
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, убийство, новости, правосудие
Убийство Рассела Бентли с позывным "Техас" – расследование завершено

Следком завершил расследование убийства корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли

12:07 20.09.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВоенный корреспондент Рассел Бентли
Военный корреспондент Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Следственный комитет России установил обстоятельства убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и всех причастных к этому преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
В смерти военкора обвиняют четырех российских военнослужащих.
"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место", - сказано в сообщении.
После того, как фигуранты ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в суд.
Американец Бентли с 2014 года воевал в ополчении Донецкой Народной Республики. Он также неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции России на Украине, был удостоен наград ДНР.
В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.
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