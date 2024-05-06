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Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли
Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные должны понести наказание. Об этом в комментарии РИА Новости заявил РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T09:35
2024-05-06T09:35
2024-05-06T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные должны понести наказание. Об этом в комментарии РИА Новости заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев.В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели в Донбассе 64-летнего американца с российским гражданством Рассела Бентли с позывным Техас.Ранее Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на адвоката вдовы военкора сообщил, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". По словам юриста, дело ведут следователи Главного военного следственного управления СК России, а подозреваемые "носят погоны".Американец с 2014 года воевал в ополчении ДНР. Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы редко стреляем в ответ: американец в Севастополе рассказал о службе в ополчении ДНР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, донецкая народная республика (днр), дмитрий киселев, новости, происшествия, новости сво, sputnik
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Рассела Бентли
09:35 06.05.2024 (обновлено: 10:05 06.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные должны понести наказание. Об этом в комментарии РИА Новости заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев.
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели в Донбассе 64-летнего американца с российским гражданством Рассела Бентли с позывным Техас.
"Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", — сказал Киселев.
Ранее Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на адвоката вдовы военкора сообщил, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". По словам юриста, дело ведут следователи Главного военного следственного управления СК России, а подозреваемые "носят погоны".
Американец с 2014 года воевал в ополчении ДНР. Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР.
В 2017 году Рассел Бентли посетил
Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.
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