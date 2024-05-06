https://crimea.ria.ru/20240506/kiselev-prizval-nakazat-vinovnykh-v-ubiystve-voenkora-sputnik-bentli-1137072067.html

Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли

Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли

Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные должны понести наказание. Об этом в комментарии РИА Новости заявил РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T09:35

2024-05-06T09:35

2024-05-06T10:05

россия

донецкая народная республика (днр)

дмитрий киселев

новости

происшествия

новости сво

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127432525_0:84:1623:997_1920x0_80_0_0_85f3a73d9169e9f9843688ac3fa7b6ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные должны понести наказание. Об этом в комментарии РИА Новости заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев.В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о гибели в Донбассе 64-летнего американца с российским гражданством Рассела Бентли с позывным Техас.Ранее Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" со ссылкой на адвоката вдовы военкора сообщил, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". По словам юриста, дело ведут следователи Главного военного следственного управления СК России, а подозреваемые "носят погоны".Американец с 2014 года воевал в ополчении ДНР. Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. В 2017 году Рассел Бентли посетил Севастополь. Во время визита он принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу обороны города-героя и рассказал о службе в ополчении.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы редко стреляем в ответ: американец в Севастополе рассказал о службе в ополчении ДНР

россия

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая народная республика (днр), дмитрий киселев, новости, происшествия, новости сво, sputnik