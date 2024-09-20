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На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу
На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу - РИА Новости Крым, 20.09.2024
На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, автомобили РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T09:26
2024-09-20T09:26
ситуация на дорогах крыма
транспорт
логистика
керчь
крым
новости крыма
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, автомобили скапливаются со стороны Керчи.Часом ранее проезд к транспортному переходу был свободен с двух сторон.Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты
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РИА Новости Крым
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транспорт, логистика, керчь, крым, новости крыма, тамань
На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу

У Крымского моста начала расти очередь

09:26 20.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, автомобили скапливаются со стороны Керчи.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 85 транспортных средств", - сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Часом ранее проезд к транспортному переходу был свободен с двух сторон.
Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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