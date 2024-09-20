https://crimea.ria.ru/20240920/na-krymskom-mostu-rastet-ochered---dannye-k-etomu-chasu-1140487780.html

На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу

На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу - РИА Новости Крым, 20.09.2024

На Крымском мосту растет очередь - данные к этому часу

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, автомобили РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T09:26

2024-09-20T09:26

2024-09-20T09:26

ситуация на дорогах крыма

транспорт

логистика

керчь

крым

новости крыма

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, автомобили скапливаются со стороны Керчи.Часом ранее проезд к транспортному переходу был свободен с двух сторон.Керченский мост - стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты

керчь

крым

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, логистика, керчь, крым, новости крыма, тамань