https://crimea.ria.ru/20240611/iz-kerchi-v-yaltu-nalegke-kak-idet-stroitelstvo-dorogi-1138017884.html

Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты

Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты

Трасса Донское – Перевальное – Алушта позволит сократить время в пути до Ялты на 1,5 часа. Об этом журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T12:18

2024-06-11T12:18

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ялта

максим тарасов

служба автомобильных дорог республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Трасса Донское – Перевальное – Алушта позволит сократить время в пути до Ялты на 1,5 часа. Об этом журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.Участок от Перевального до Алушты разделен на два этапа: Перевальное – Изобильное и Изобильное – Алушта. Уже начат второй этап строительных работ."Протяженность участка от Изобильного до Алушты 7,8 км – на сегодняшний день строительная готовность его порядка 6%. Эта дорога будет идти в обход Алушты", – уточнил Тарасов.На этом объекте планируется девять искусственных сооружений, включая две транспортные развязки и два тоннельных путепровода.Сейчас здесь проходят подготовительные работы: снос зеленых насаждений, переустройство инженерных сетей. Одновременно ведутся работы по возведению опор искусственных сооружений, мостов и путепроводов.Работы на участке Донское – Перевальное ведутся с опережением графика. На строительстве задействованы более 70 единиц техники и около сотни работников. Работы должны быть завершены до 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеКогда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дорогиНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму

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ялта, максим тарасов, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма, керчь, алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, крым