Рейтинг@Mail.ru
Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240611/iz-kerchi-v-yaltu-nalegke-kak-idet-stroitelstvo-dorogi-1138017884.html
Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты
Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты
Трасса Донское – Перевальное – Алушта позволит сократить время в пути до Ялты на 1,5 часа. Об этом журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T12:18
2024-06-11T12:27
ялта
максим тарасов
служба автомобильных дорог республики крым
новости крыма
керчь
алушта
ремонт и строительство дорог в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138018022_142:0:1280:640_1920x0_80_0_0_06003d034351de1a62c9b251b660e28c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Трасса Донское – Перевальное – Алушта позволит сократить время в пути до Ялты на 1,5 часа. Об этом журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.Участок от Перевального до Алушты разделен на два этапа: Перевальное – Изобильное и Изобильное – Алушта. Уже начат второй этап строительных работ."Протяженность участка от Изобильного до Алушты 7,8 км – на сегодняшний день строительная готовность его порядка 6%. Эта дорога будет идти в обход Алушты", – уточнил Тарасов.На этом объекте планируется девять искусственных сооружений, включая две транспортные развязки и два тоннельных путепровода.Сейчас здесь проходят подготовительные работы: снос зеленых насаждений, переустройство инженерных сетей. Одновременно ведутся работы по возведению опор искусственных сооружений, мостов и путепроводов.Работы на участке Донское – Перевальное ведутся с опережением графика. На строительстве задействованы более 70 единиц техники и около сотни работников. Работы должны быть завершены до 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеКогда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дорогиНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
https://crimea.ria.ru/20240531/otkryto-dvizhenie-po-chetyrem-polosam-sezda-ot-trassy-tavrida-k-feodosii-1137765762.html
ялта
керчь
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138018022_427:0:1280:640_1920x0_80_0_0_79f8dcd82f12cc40057dbbf32984bd51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, максим тарасов, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма, керчь, алушта, ремонт и строительство дорог в крыму, крым
Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты

Из Керчи в Ялту можно будет доехать на 1,5 часа быстрее – строится дорога в обход Алушты

12:18 11.06.2024 (обновлено: 12:27 11.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму началось активное строительство трассы в обход Алушты
В Крыму началось активное строительство трассы в обход Алушты - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Трасса Донское – Перевальное – Алушта позволит сократить время в пути до Ялты на 1,5 часа. Об этом журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.

"Можно будет как с "Тавриды" доехать до южного берега Крыма с экономией в обход Симферополя порядка часа-полутора, так и двигаясь из Симферополя по старой Ялтинской трассе сократить путь в обход Алушты примерно на час", – рассказал он.

Участок от Перевального до Алушты разделен на два этапа: Перевальное – Изобильное и Изобильное – Алушта. Уже начат второй этап строительных работ.
"Протяженность участка от Изобильного до Алушты 7,8 км – на сегодняшний день строительная готовность его порядка 6%. Эта дорога будет идти в обход Алушты", – уточнил Тарасов.
На этом объекте планируется девять искусственных сооружений, включая две транспортные развязки и два тоннельных путепровода.

"Второй участок планируем ввести в эксплуатацию во второй половине 2026 года. Работы начались в прошлом году, стоимость работ порядка трех миллиардов рублей", – рассказал начальник службы автомобильных дорог.

Сейчас здесь проходят подготовительные работы: снос зеленых насаждений, переустройство инженерных сетей. Одновременно ведутся работы по возведению опор искусственных сооружений, мостов и путепроводов.
© РИА Новости КрымДорожная техника, задействованная на строительстве дороги
Дорожная техника, задействованная на строительстве дороги
1 из 2
Дорожная техника, задействованная на строительстве дороги
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымНачальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов
Начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов
2 из 2
Начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов
© РИА Новости Крым
1 из 2
Дорожная техника, задействованная на строительстве дороги
© РИА Новости Крым
2 из 2
Начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов
© РИА Новости Крым
Работы на участке Донское – Перевальное ведутся с опережением графика. На строительстве задействованы более 70 единиц техники и около сотни работников. Работы должны быть завершены до 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
Трасса Таврида
31 мая, 20:15Ситуация на дорогах Крыма
Открыто движение по четырем полосам съезда от трассы "Таврида" к Феодосии
 
ЯлтаМаксим ТарасовСлужба автомобильных дорог Республики КрымНовости КрымаКерчьАлуштаРемонт и строительство дорог в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду
14:19Более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации
14:07В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
14:02Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
13:53Российские войска нанесли удары по аэродромам базирования ВСУ
13:39Военная разведка Украины однозначно причастна к теракту в "Крокусе" – ФСБ
13:24ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области
13:03НАК назвал число предотвращенных в России терактов с начала спецоперации
12:56Украинскую шпионку приговорили к 13 годам колонии - прокуратура Крыма
12:52Диверсии и теракты в России происходят при поддержке США и НАТО – ФСБ
12:34Сделано в России: в Симферополе открылась фотовыставка "России сегодня"
12:18Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты
12:11Экс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в Швейцарии
12:01ВСУ ударили по хлебопекарне и водоканалу в Херсонской области
11:53В МИД оценили возможность изменения ядерной доктрины России
11:09Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами - сенатор
10:53В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
10:25Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
09:55Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
09:33В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
Лента новостейМолния