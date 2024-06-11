Из Керчи в Ялту налегке: как идет строительство дороги в обход Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Трасса Донское – Перевальное – Алушта позволит сократить время в пути до Ялты на 1,5 часа. Об этом журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.Участок от Перевального до Алушты разделен на два этапа: Перевальное – Изобильное и Изобильное – Алушта. Уже начат второй этап строительных работ."Протяженность участка от Изобильного до Алушты 7,8 км – на сегодняшний день строительная готовность его порядка 6%. Эта дорога будет идти в обход Алушты", – уточнил Тарасов.На этом объекте планируется девять искусственных сооружений, включая две транспортные развязки и два тоннельных путепровода.Сейчас здесь проходят подготовительные работы: снос зеленых насаждений, переустройство инженерных сетей. Одновременно ведутся работы по возведению опор искусственных сооружений, мостов и путепроводов.Работы на участке Донское – Перевальное ведутся с опережением графика. На строительстве задействованы более 70 единиц техники и около сотни работников. Работы должны быть завершены до 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – ЗаветноеКогда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дорогиНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Трасса Донское – Перевальное – Алушта позволит сократить время в пути до Ялты на 1,5 часа. Об этом журналистам рассказал начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Максим Тарасов.
"Можно будет как с "Тавриды" доехать до южного берега Крыма с экономией в обход Симферополя порядка часа-полутора, так и двигаясь из Симферополя по старой Ялтинской трассе сократить путь в обход Алушты примерно на час", – рассказал он.
Участок от Перевального до Алушты разделен на два этапа: Перевальное – Изобильное и Изобильное – Алушта. Уже начат второй этап строительных работ.
"Протяженность участка от Изобильного до Алушты 7,8 км – на сегодняшний день строительная готовность его порядка 6%. Эта дорога будет идти в обход Алушты", – уточнил Тарасов.
На этом объекте планируется девять искусственных сооружений, включая две транспортные развязки и два тоннельных путепровода.
"Второй участок планируем ввести в эксплуатацию во второй половине 2026 года. Работы начались в прошлом году, стоимость работ порядка трех миллиардов рублей", – рассказал начальник службы автомобильных дорог.
Сейчас здесь проходят подготовительные работы: снос зеленых насаждений, переустройство инженерных сетей. Одновременно ведутся работы по возведению опор искусственных сооружений, мостов и путепроводов.
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