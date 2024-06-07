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В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
Участок дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает республиканская Служба... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:00
2024-06-07T15:00
2024-06-07T15:00
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ремонт и строительство дорог в крыму
служба автомобильных дорог республики крым
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Участок дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.По информации учреждения, сейчас дорожники работают над фрезерованием асфальтобетонного покрытия. Далее будет уложен выравнивающий слой покрытия и проведены работы по устройству верхнего слоя покрытия тротуаров. По завершению ремонта нанесут вертикальную и горизонтальную разметку и установят дорожные знаки.Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движение в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дорогиДорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуКрым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, логистика, транспорт
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
Ремонтные работы ведутся на участке дороги Таврида – Заветное в Крыму