Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240607/v-krymu-remontiruyut-dorogu-tavrida--zavetnoe--1137929528.html
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное - РИА Новости Крым, 07.06.2024
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
Участок дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает республиканская Служба... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:00
2024-06-07T15:00
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
служба автомобильных дорог республики крым
логистика
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134641351_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_10338b27a3aa4bf00686ebf8b85d8aaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Участок дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.По информации учреждения, сейчас дорожники работают над фрезерованием асфальтобетонного покрытия. Далее будет уложен выравнивающий слой покрытия и проведены работы по устройству верхнего слоя покрытия тротуаров. По завершению ремонта нанесут вертикальную и горизонтальную разметку и установят дорожные знаки.Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движение в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дорогиДорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуКрым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134641351_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_55120947dccd233859ad327afd6c68d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, логистика, транспорт
В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное

Ремонтные работы ведутся на участке дороги Таврида – Заветное в Крыму

15:00 07.06.2024
 
© Минтранс КрымаРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Участок дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.
"Ведутся ремонтные работы участка дороги общего пользования межмуниципального значения Таврида−Заветное протяженностью около 10 км", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.
По информации учреждения, сейчас дорожники работают над фрезерованием асфальтобетонного покрытия. Далее будет уложен выравнивающий слой покрытия и проведены работы по устройству верхнего слоя покрытия тротуаров. По завершению ремонта нанесут вертикальную и горизонтальную разметку и установят дорожные знаки.

"Благополучие сельских жителей напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети. Людям важно, чтобы дорога, по которой они добираются до поликлиник и других социальных учреждений райцентра или города, была безопасной", - подчеркивают в Службе автомобильных дорог РК.

Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движение в ночное время.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
Дорожники за ночь заделали провал на трассе в Ялту
Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог
 
КрымРемонт и строительство дорог в КрымуСлужба автомобильных дорог Республики КрымЛогистикаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала