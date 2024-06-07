https://crimea.ria.ru/20240607/v-krymu-remontiruyut-dorogu-tavrida--zavetnoe--1137929528.html

В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное

В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное - РИА Новости Крым, 07.06.2024

В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное

Участок дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает республиканская Служба... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:00

2024-06-07T15:00

2024-06-07T15:00

крым

ремонт и строительство дорог в крыму

служба автомобильных дорог республики крым

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Участок дороги Таврида – Заветное в Крыму ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.По информации учреждения, сейчас дорожники работают над фрезерованием асфальтобетонного покрытия. Далее будет уложен выравнивающий слой покрытия и проведены работы по устройству верхнего слоя покрытия тротуаров. По завершению ремонта нанесут вертикальную и горизонтальную разметку и установят дорожные знаки.Ранее сообщалось о проведении ремонтных работ на участке трассы Бахчисарай - Ялта от водопада Учан-Су до плато Ай-Петри, в связи с чем вводились ограничения движение в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дорогиДорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуКрым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, логистика, транспорт