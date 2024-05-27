https://crimea.ria.ru/20240527/krym-i-drugie-regiony-poluchat-2-mlrd-rubley-na-vosstanovlenie-dorog-1137618124.html

Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог

Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог

Крым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T11:00

2024-05-27T11:00

2024-05-27T11:00

ремонт дорог

крым

дороги крыма

правительство россии

новости

михаил мишустин

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Мера является частью системной поддержки регионов. Премьер напомнил, что после обрушившегося на Крым урагана правительство оперативно выделило средства на восстановление жилья, коммунальной и инженерной инфраструктуры.В целом на восстановление дорог пострадавшие от наводнений Республика Крым, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области получили из бюджета более 3 миллиардов рублей."То есть речь идет о тех трассах, которыми люди пользуются больше всего", - подчеркнул премьер-министр РФ.В мае Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Ранее в правительстве республики сообщили о планах на ремонт дорог в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится 300 новых остановочных павильоновКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, крым, дороги крыма, правительство россии, новости, михаил мишустин, финансы