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Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог
Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог
Крым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T11:00
2024-05-27T11:00
2024-05-27T11:00
ремонт дорог
крым
дороги крыма
правительство россии
новости
михаил мишустин
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.Мера является частью системной поддержки регионов. Премьер напомнил, что после обрушившегося на Крым урагана правительство оперативно выделило средства на восстановление жилья, коммунальной и инженерной инфраструктуры.В целом на восстановление дорог пострадавшие от наводнений Республика Крым, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области получили из бюджета более 3 миллиардов рублей."То есть речь идет о тех трассах, которыми люди пользуются больше всего", - подчеркнул премьер-министр РФ.В мае Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты. Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Ранее в правительстве республики сообщили о планах на ремонт дорог в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появится 300 новых остановочных павильоновКогда сдадут дорогу Симферополь – Евпатория – Мирный Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ремонт дорог, крым, дороги крыма, правительство россии, новости, михаил мишустин, финансы
Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог
Крым и другие регионы получат 2 млрд рублей на восстановление дорог местного значения
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Крым и ряд пострадавших от стихии регионов получат 2 миллиарда рублей на восстановление дорог. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Мера является частью системной поддержки регионов. Премьер напомнил, что после обрушившегося на Крым урагана правительство оперативно выделило средства на восстановление жилья, коммунальной и инженерной инфраструктуры.
В целом на восстановление дорог пострадавшие от наводнений Республика Крым, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области получили из бюджета более 3 миллиардов рублей.
"Теперь по поручению президента Владимир Путина дополнительно предоставим еще 2 миллиарда рублей на эти цели", – сказал Мишустин. Средства будут направлены на дороги местного, межмуниципального и регионального значения.
"То есть речь идет о тех трассах, которыми люди пользуются больше всего", - подчеркнул премьер-министр РФ.
В мае Служба автодорог Крыма совместно с ялтинскими властями приступила к разработке предпроектных решений по капитальному ремонту объездной в районе Ялты
. Ранее в Ялте дорожники ранее приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри.
Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение
Главгосэкспертизы России. Ранее в правительстве республики сообщили о планах на ремонт дорог в Симферопольском районе
.
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