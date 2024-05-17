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В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов
В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов
В течение года на автомобильных дорогах Крыма установят более 300 новых остановочных павильонов, выполненных в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T11:26
2024-05-17T11:26
ситуация на дорогах крыма
крым
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общественный транспорт
логистика
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В течение года на автомобильных дорогах Крыма установят более 300 новых остановочных павильонов, выполненных в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минтранса.Одновременно с монтажом остановочных комплексов обустраиваются заездные карманы для безопасности и удобства посадки и высадки пассажиров."Эти меры направлены на повышение транспортной доступности и комфорта крымчан и гостей полуострова", - добавили в минтрансе.Ранее сообщалось, что специалисты "Крымавтодора" проведут масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Будут отремонтированы центральные магистрали и те, которые ведут к морю: Токарева, Интернациональная, Гагарина, Крупской, Фрунзе, Некрасова, Пушкина, Горького, Полупанова, Московская, Франко, Маяковского, Кирова, Киевская, переулки Лукичева, Театральный, проспект Ленина.Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязкуОдну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, общественный транспорт, логистика, минтранс крыма, крымавтодор, новости крыма
В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов

В Крыму установят более 300 новых остановочных павильонов общественного транспорта

11:26 17.05.2024
 
© Минтранс КрымаВ Крыму устанавливают новые остановочные павильоны
В Крыму устанавливают новые остановочные павильоны
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В течение года на автомобильных дорогах Крыма установят более 300 новых остановочных павильонов, выполненных в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минтранса.

"На сегодняшний день уже установлено порядка 20 остановок, выполненных в едином стиле. Все остановочные павильоны и конструкции выполнены с учетом единых стандартов, что придает им эстетичный и функциональный вид", - информирует Telegram-канал ведомства.

Одновременно с монтажом остановочных комплексов обустраиваются заездные карманы для безопасности и удобства посадки и высадки пассажиров.
"Эти меры направлены на повышение транспортной доступности и комфорта крымчан и гостей полуострова", - добавили в минтрансе.
Ранее сообщалось, что специалисты "Крымавтодора" проведут масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Будут отремонтированы центральные магистрали и те, которые ведут к морю: Токарева, Интернациональная, Гагарина, Крупской, Фрунзе, Некрасова, Пушкина, Горького, Полупанова, Московская, Франко, Маяковского, Кирова, Киевская, переулки Лукичева, Театральный, проспект Ленина.
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