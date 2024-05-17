https://crimea.ria.ru/20240517/v-krymu-poyavitsya-300-novykh-ostanovochnykh-pavilonov-1137353757.html

В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов

В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В Крыму появится 300 новых остановочных павильонов

В течение года на автомобильных дорогах Крыма установят более 300 новых остановочных павильонов, выполненных в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T11:26

2024-05-17T11:26

2024-05-17T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В течение года на автомобильных дорогах Крыма установят более 300 новых остановочных павильонов, выполненных в едином стиле. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минтранса.Одновременно с монтажом остановочных комплексов обустраиваются заездные карманы для безопасности и удобства посадки и высадки пассажиров."Эти меры направлены на повышение транспортной доступности и комфорта крымчан и гостей полуострова", - добавили в минтрансе.Ранее сообщалось, что специалисты "Крымавтодора" проведут масштабный поэтапный ремонт улиц в Евпатории. Будут отремонтированы центральные магистрали и те, которые ведут к морю: Токарева, Интернациональная, Гагарина, Крупской, Фрунзе, Некрасова, Пушкина, Горького, Полупанова, Московская, Франко, Маяковского, Кирова, Киевская, переулки Лукичева, Театральный, проспект Ленина.Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дорогиВ Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязкуОдну полосу Ялтинской трассы перекроют на ночь в селе под Симферополем

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, общественный транспорт, логистика, минтранс крыма, крымавтодор, новости крыма