https://crimea.ria.ru/20240605/kogda-v-simferopole-razgruzyat-tsentr-i-otremontiruyut-glavnye-dorogi-1137864503.html

Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги

Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги

Разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T12:43

2024-06-05T12:43

2024-06-05T12:43

радио "спутник в крыму"

михаил афанасьев

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

симферополь

парковки

транспорт

городская среда

инфраструктура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов. О том, какие работы планируют завершить в текущем году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, ситуация на дорогах Симферополя "напряженная с учетом сложившейся городской застройки"."Не все у нас улицы, дороги имеют высокую степень проезжаемости. Но мы понимаем, что историческая застройка не позволяет во многих местах делать расширение дорог", – отметил он.Единого решения этой проблемы, по мнению Афанасьева, нет: необходим комплекс мероприятий."Это и состояние уличной дорожной сети, и работа светофорных объектов, и организация парковочных пространств, и в целом комплексная схема организации дорожного движения по городу. Много факторов, которые надо учитывать, и мы их учитываем", – сказал он.Светофоры и полосыПо словам Афанасьева, сейчас власти активно занимаются организацией так называемых зеленых волн, для этого устанавливают новые светофоры с видеокамерами. Управление ими заведут на единую диспетчерскую службу администрации города, где будут анализировать дорожную обстановку и регулировать всю систему.Пока такая работа ведется в центре крымской столицы.До конца 2024 года в Симферополе обновят 65 светофоров: именно столько попало в программу модернизации. Но работа будет продолжена, заверил он."Потому что 65 – это не все светофорные объекты. Мы стремимся, чтобы было автоматизировано все. Уверен, это даст большой эффект, когда все светофорные объекты будут синхронизировано работать", – сказал Афанасьев.Что касается выделения отдельных полос для движения общественного транспорта на дорогах Симферополя – новых вводиться не будет, заявил глава администрации: "Где было возможно, мы это сделали. Организацию новых пока не рассматриваем".Парковки платные и бесплатныеПо словам Афанасьева, парковки в центре Симферополя в перспективе будут платные.Попасть в любую точку города можно будет общественным транспортом, оставив свой автомобиль под охраной на одной из улавливающих парковок на окраине, добавил он."У нас уже есть наработки по организации улавливающих парковок. И, я думаю, мы эту историю реализовывать начнем в этом году", – уточнил мэр.Ремонт дорог в СимферополеРемонт дорог, по словам Афанасьева, тоже идет в городе "достаточно быстрыми темпами".На стадии завершения работы на улицах Турецкой, Тренева, Шполянской, Генерала Попова, Генерала Морозова и Дзержинского, отметил он. В активной фазе мероприятия на Петропавловской, Некрасова, Мате Залки и Мраморной.Вторым этапом текущий ремонт в 2024 году проведут еще на нескольких улицах, точный перечень которых еще не установлен."Пока не готов сказать, пока не понимаем, какие денежные средства будут нам на эти мероприятия доведены", – пояснил Афанасьев.По его словам, осенью этого года должен начаться ремонт старого через железнодорожные пути (так называемый Горбатый мост - ред.). А еще до конца лета завершат работы по содержанию всех дорог города."До 1 августа – это срок, который нам обозначил глава республики – в рамках содержания дорог мы, думаю, все дороги успеем таким образом отработать", – заключил глава Симферополя.Ранее Михаил Афанасьев говорил, что зеленые волны в центре Симферополя появятся в первом полугодии 2024. А в министерстве транспорта обещали на полгода закрыть Горбатый мост, сроки начала работ не уточнялись. Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы В Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку

симферополь

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михаил афанасьев, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, симферополь, парковки, транспорт, городская среда, инфраструктура