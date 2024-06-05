https://crimea.ria.ru/20240605/kogda-v-simferopole-razgruzyat-tsentr-i-otremontiruyut-glavnye-dorogi-1137864503.html
Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
Разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T12:43
2024-06-05T12:43
2024-06-05T12:43
радио "спутник в крыму"
михаил афанасьев
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
симферополь
парковки
транспорт
городская среда
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов. О том, какие работы планируют завершить в текущем году, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, ситуация на дорогах Симферополя "напряженная с учетом сложившейся городской застройки"."Не все у нас улицы, дороги имеют высокую степень проезжаемости. Но мы понимаем, что историческая застройка не позволяет во многих местах делать расширение дорог", – отметил он.Единого решения этой проблемы, по мнению Афанасьева, нет: необходим комплекс мероприятий."Это и состояние уличной дорожной сети, и работа светофорных объектов, и организация парковочных пространств, и в целом комплексная схема организации дорожного движения по городу. Много факторов, которые надо учитывать, и мы их учитываем", – сказал он.Светофоры и полосыПо словам Афанасьева, сейчас власти активно занимаются организацией так называемых зеленых волн, для этого устанавливают новые светофоры с видеокамерами. Управление ими заведут на единую диспетчерскую службу администрации города, где будут анализировать дорожную обстановку и регулировать всю систему.Пока такая работа ведется в центре крымской столицы.До конца 2024 года в Симферополе обновят 65 светофоров: именно столько попало в программу модернизации. Но работа будет продолжена, заверил он."Потому что 65 – это не все светофорные объекты. Мы стремимся, чтобы было автоматизировано все. Уверен, это даст большой эффект, когда все светофорные объекты будут синхронизировано работать", – сказал Афанасьев.Что касается выделения отдельных полос для движения общественного транспорта на дорогах Симферополя – новых вводиться не будет, заявил глава администрации: "Где было возможно, мы это сделали. Организацию новых пока не рассматриваем".Парковки платные и бесплатныеПо словам Афанасьева, парковки в центре Симферополя в перспективе будут платные.Попасть в любую точку города можно будет общественным транспортом, оставив свой автомобиль под охраной на одной из улавливающих парковок на окраине, добавил он."У нас уже есть наработки по организации улавливающих парковок. И, я думаю, мы эту историю реализовывать начнем в этом году", – уточнил мэр.Ремонт дорог в СимферополеРемонт дорог, по словам Афанасьева, тоже идет в городе "достаточно быстрыми темпами".На стадии завершения работы на улицах Турецкой, Тренева, Шполянской, Генерала Попова, Генерала Морозова и Дзержинского, отметил он. В активной фазе мероприятия на Петропавловской, Некрасова, Мате Залки и Мраморной.Вторым этапом текущий ремонт в 2024 году проведут еще на нескольких улицах, точный перечень которых еще не установлен."Пока не готов сказать, пока не понимаем, какие денежные средства будут нам на эти мероприятия доведены", – пояснил Афанасьев.По его словам, осенью этого года должен начаться ремонт старого через железнодорожные пути (так называемый Горбатый мост - ред.). А еще до конца лета завершат работы по содержанию всех дорог города."До 1 августа – это срок, который нам обозначил глава республики – в рамках содержания дорог мы, думаю, все дороги успеем таким образом отработать", – заключил глава Симферополя.Ранее Михаил Афанасьев говорил, что зеленые волны в центре Симферополя появятся в первом полугодии 2024. А в министерстве транспорта обещали на полгода закрыть Горбатый мост, сроки начала работ не уточнялись. Читайте также на РИА Новости Крым:"Квантовый прыжок": как в Бахчисарае делают дороги В Крыму отремонтируют две дороги через горные перевалы В Севастополе на аварийном перекрестке строят новую развязку
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михаил афанасьев, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, симферополь, парковки, транспорт, городская среда, инфраструктура
Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
Зеленая волна в центре Симферополя и улавливающие парковки на окраине появятся в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым
. Разгрузить Симферополь от транспорта и избавиться от пробок намерены с помощью синхронизации светофоров, организации улавливающих парковок на окраине и платных в центре, а также ремонта дорог и мостовых переходов. О том, какие работы планируют завершить в текущем году, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
По его словам, ситуация на дорогах Симферополя "напряженная с учетом сложившейся городской застройки".
"Не все у нас улицы, дороги имеют высокую степень проезжаемости. Но мы понимаем, что историческая застройка не позволяет во многих местах делать расширение дорог", – отметил он.
Единого решения этой проблемы, по мнению Афанасьева, нет: необходим комплекс мероприятий.
"Это и состояние уличной дорожной сети, и работа светофорных объектов, и организация парковочных пространств, и в целом комплексная схема организации дорожного движения по городу. Много факторов, которые надо учитывать, и мы их учитываем", – сказал он.
Светофоры и полосы
По словам Афанасьева, сейчас власти активно занимаются организацией так называемых зеленых волн, для этого устанавливают новые светофоры с видеокамерами. Управление ими заведут на единую диспетчерскую службу администрации города, где будут анализировать дорожную обстановку и регулировать всю систему.
Пока такая работа ведется в центре крымской столицы.
"Это светофорные объекты на наших основных транспортных артериях – улица Севастопольская, проспект Победы, Киевская, Александра Невского, – которые смогут работать централизованно. Мы эту работу еще ведем. В этом году по светофорным объектам закончим", – сказал Афанасьев.
До конца 2024 года в Симферополе обновят 65 светофоров: именно столько попало в программу модернизации. Но работа будет продолжена, заверил он.
"Потому что 65 – это не все светофорные объекты. Мы стремимся, чтобы было автоматизировано все. Уверен, это даст большой эффект, когда все светофорные объекты будут синхронизировано работать", – сказал Афанасьев.
Что касается выделения отдельных полос для движения общественного транспорта на дорогах Симферополя – новых вводиться не будет, заявил глава администрации: "Где было возможно, мы это сделали. Организацию новых пока не рассматриваем".
Парковки платные и бесплатные
По словам Афанасьева, парковки в центре Симферополя в перспективе будут платные.
"По этой практике организации платных парковок в центральных районах городов идут абсолютно все. И мое глубокое убеждение, что в центр города надо ехать с пониманием, что ты готов за эту парковку заплатить. Или ты едешь общественным транспортом, или идешь пешком. Если мы выработаем этот тренд, то наши городские улицы сразу станут более свободными для движения", – сказал Афанасьев.
Попасть в любую точку города можно будет общественным транспортом, оставив свой автомобиль под охраной на одной из улавливающих парковок на окраине, добавил он.
"У нас уже есть наработки по организации улавливающих парковок. И, я думаю, мы эту историю реализовывать начнем в этом году", – уточнил мэр.
Ремонт дорог в Симферополе
Ремонт дорог, по словам Афанасьева, тоже идет в городе "достаточно быстрыми темпами".
На стадии завершения работы на улицах Турецкой, Тренева, Шполянской, Генерала Попова, Генерала Морозова и Дзержинского, отметил он. В активной фазе мероприятия на Петропавловской, Некрасова, Мате Залки и Мраморной.
"Планируем, что в этом году у нас будет в ремонте переулок Пионерский и улица Хацко. И рассчитываем, что улицу Павленко мы в этом году тоже сделаем", – добавил Афанасьев.
Вторым этапом текущий ремонт в 2024 году проведут еще на нескольких улицах, точный перечень которых еще не установлен.
"Пока не готов сказать, пока не понимаем, какие денежные средства будут нам на эти мероприятия доведены", – пояснил Афанасьев.
По его словам, осенью этого года должен начаться ремонт старого через железнодорожные пути (так называемый Горбатый мост - ред.). А еще до конца лета завершат работы по содержанию всех дорог города.
"До 1 августа – это срок, который нам обозначил глава республики – в рамках содержания дорог мы, думаю, все дороги успеем таким образом отработать", – заключил глава Симферополя.
Ранее Михаил Афанасьев говорил
, что зеленые волны в центре Симферополя появятся в первом полугодии 2024. А в министерстве транспорта обещали
на полгода закрыть Горбатый мост, сроки начала работ не уточнялись.
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