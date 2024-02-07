https://crimea.ria.ru/20240207/gorbatyy-most-v-simferopole-polnostyu-zakroyut-dlya-proezda-na-polgoda-1134769407.html

"Горбатый" мост в Симферополе полностью закроют для проезда на полгода

"Горбатый" мост в Симферополе полностью закроют для проезда на полгода - РИА Новости Крым, 07.02.2024

"Горбатый" мост в Симферополе полностью закроют для проезда на полгода

Капитальный ремонт так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе начнется в этом году, движение по... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T19:19

2024-02-07T19:19

2024-02-07T19:19

крым

симферополь

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт дорог

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе начнется в этом году, движение по нему будет перекрыто примерно на полгода. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.По словам Лукашенко, ремонт никак не отразится на движении железнодорожного транспорта. При этом во время производства работ будет скорректирована работа общественного транспорта, организованы схемы объезда.Директор Крымской железной дороги Михаил Гончаров в конце прошлого года в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ремонт "горбатого" моста может быть проведен в ближайшие два года. По его словам, это будет современный мост, отвечающий всем требованиям, на новых опорах и с нормальными пешеходными зонами.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонтВ российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогКрыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги

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"горбатый" мост в симферополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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