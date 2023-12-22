https://crimea.ria.ru/20231222/gorbatyy-most-v-simferopole-perestroyat--kak-i-kogda-1133735509.html

"Горбатый" мост в Симферополе перестроят – как и когда

"Горбатый" мост в Симферополе перестроят – как и когда - РИА Новости Крым, 22.12.2023

"Горбатый" мост в Симферополе перестроят – как и когда

Проект реконструкции "горбатого" моста в Симферополе подготовлен Крымской железной дорогой, передан столичным властям и может быть реализован в ближайшие два... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T15:11

2023-12-22T15:11

2023-12-22T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Проект реконструкции "горбатого" моста в Симферополе подготовлен Крымской железной дорогой, передан столичным властям и может быть реализован в ближайшие два года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор предприятия Михаил Гончаров.По его словам, проект может быть осуществлен в течение 1-2 лет. Железнодорожники готовы предоставлять "окна" в движении поездов для строительных работ."Это будет современный мост, он отвечает всем требованиям, на новых опорах, с нормальными пешеходными зонами", – сказал глава предприятия.Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте, проект планируется обсудить в ближайшее время, сообщал ранее глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко. Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Полное интервью с Михаилом Гончаровым слушайте на радио " Спутник в Крыму" 22 декабря в 17.00.Читайте также на РИА Новости Крым:"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонтЖелезные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажировВ российском Крыму построили и отремонтировали более 4000 км дорог

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