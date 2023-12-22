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Железные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажиров

Железные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажиров - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Железные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажиров

Железнодорожники Крыма перевезли за год 9,4 миллионов пассажиров, что является абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T09:00

2023-12-22T09:00

2023-12-22T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РА Новости Крым. Железнодорожники Крыма перевезли за год 9,4 миллионов пассажиров, что является абсолютным рекордом в новой истории Крымской железной дороги. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Гончаров на радио "Спутник в Крыму".Рекорды и перспективыПо его словам, в прошлом году на крымских поездах проехали 7,7 миллиона пассажиров, рост пассажиропотока составил 23% . Пригородные поезда перевезли 6,1 миллиона человек, добавил руководитель предприятия.Миллионы тонн грузовХорошие показатели и в области грузоперевозок, отмечает Гончаров."Грузовые перевозки в Крыму – серьезные вопрос, который позволяет заработать средства для существования железной дороги. Мы стараемся наращивать объемы перевозимых грузов. 11 месяцев текущего года нам позволили перевезти 5,5 миллионов тонн. В 2022 году было 4,3, а в 2021 году – 3,6 миллионов тонн. Есть определенный рост и это радует", - продолжил гендиректор КЖД.Грузооборот в текущем году вырос на 15% . Внутренняя погрузка в пределах полуострова обеспечила перевозку 2,8 миллиона тонн грузов - это на миллион тонн больше прошлогоднего показателя. С материковой части страны по Крымскому мосту на полуостров доставлено 2,7 миллионов тонн.Характер перевозимых грузов тоже изменился: если ранее основную часть объемов составляли зерно и топливо, то сейчас к ним добавились химические продукты, а также железная руда с Мелитопольского направления и другие грузы, добавил Гончаров.Полное интервью с Михаилом Гончаровым слушайте на радио " Спутник в Крыму" 22 декабря в 17.00.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на поезде: количество пассажиров выросло за год на 67%Пригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписаниеМежду Крымом и Анапой запустили "Ласточки"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, железные дороги крыма, поезд, крымская железная дорога (кжд), михаил гончаров, общество, экономика, новости крыма