https://crimea.ria.ru/20230314/gorbatyy-most-v-simferopole-snova-khotyat-remontirovat-1127534968.html

"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать

"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать - РИА Новости Крым, 14.03.2023

"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать

Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте,... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T16:22

2023-03-14T16:22

2023-03-14T16:22

симферополь

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валерий коваленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте, проект планируется обсудить в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.По словам депутата, в ближайшее время профильный комитет проведет рабочее совещание, на котором планируется рассмотреть проект реконструкции сооружения.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три годаЧетыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится

https://crimea.ria.ru/20230314/tsentr-simferopolya-perekroyut-na-dva-dnya--kogda-i-gde-ogranichat-proezd-1127511918.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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