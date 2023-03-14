https://crimea.ria.ru/20230314/gorbatyy-most-v-simferopole-snova-khotyat-remontirovat-1127534968.html
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать - РИА Новости Крым, 14.03.2023
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать
Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте,... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:22
2023-03-14T16:22
2023-03-14T16:22
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валерий коваленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте, проект планируется обсудить в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.По словам депутата, в ближайшее время профильный комитет проведет рабочее совещание, на котором планируется рассмотреть проект реконструкции сооружения.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три годаЧетыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
https://crimea.ria.ru/20230314/tsentr-simferopolya-perekroyut-na-dva-dnya--kogda-i-gde-ogranichat-proezd-1127511918.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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симферополь, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, валерий коваленко, государственный совет рк (госсовет)
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать
Власти Крыма: "горбатый" мост в Симферополе нуждается в капитальном ремонте
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте, проект планируется обсудить в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.
"Многострадальным и актуальным вопросом является капитальный ремонт так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Гоголя – Москалева в Симферополе. В связи с резким увеличением количества транспорта и его весовой нагрузки необходимо провести реконструкцию мостового сооружения и его подъездных путей", – сказал Коваленко на заседании президиума Госсовета РК во вторник.
По словам депутата, в ближайшее время профильный комитет проведет рабочее совещание, на котором планируется рассмотреть проект реконструкции сооружения.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.
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