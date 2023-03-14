Рейтинг@Mail.ru
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230314/gorbatyy-most-v-simferopole-snova-khotyat-remontirovat-1127534968.html
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать - РИА Новости Крым, 14.03.2023
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать
Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте,... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T16:22
2023-03-14T16:22
симферополь
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
валерий коваленко
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0adf3cb852622f3a8262f23e53cf8f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте, проект планируется обсудить в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.По словам депутата, в ближайшее время профильный комитет проведет рабочее совещание, на котором планируется рассмотреть проект реконструкции сооружения.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три годаЧетыре крымских трассы станут образцовыми - поручение АксеноваРемонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
https://crimea.ria.ru/20230314/tsentr-simferopolya-perekroyut-na-dva-dnya--kogda-i-gde-ogranichat-proezd-1127511918.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e14e562ee4624f9e65c31d0563f93ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, валерий коваленко, государственный совет рк (госсовет)
"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать

Власти Крыма: "горбатый" мост в Симферополе нуждается в капитальном ремонте

16:22 14.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Так называемый "горбатый" мост через железнодорожные пути по улицам Москалева и Гоголя в Симферополе и подъездные пути к нему нуждаются в капитальном ремонте, проект планируется обсудить в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.
"Многострадальным и актуальным вопросом является капитальный ремонт так называемого "горбатого" моста через железнодорожные пути по улицам Гоголя – Москалева в Симферополе. В связи с резким увеличением количества транспорта и его весовой нагрузки необходимо провести реконструкцию мостового сооружения и его подъездных путей", – сказал Коваленко на заседании президиума Госсовета РК во вторник.
По словам депутата, в ближайшее время профильный комитет проведет рабочее совещание, на котором планируется рассмотреть проект реконструкции сооружения.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
08:23
Центр Симферополя перекроют на два дня – когда и где ограничат проезд
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение по нему грузовиков запрещено.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
Четыре крымских трассы станут образцовыми - поручение Аксенова
Ремонт улицы Толстого в Симферополе: когда начнут и как долго продлится
 
СимферопольРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуНовости КрымаКрымВалерий КоваленкоГосударственный совет РК (Госсовет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22"Горбатый" мост в Симферополе снова хотят ремонтировать
16:20Армия России разгромила технику ВСУ и артиллерийские системы США
16:09Госдума приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках
16:00На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор Приднестровья
15:43Работа Керченской переправы возобновлена
15:09Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
15:0715 лет тюрьмы за фейки о добровольцах в зоне СВО – закон принят
15:01Землетрясение произошло на Камчатке
14:52Стивен Сигал: я на миллион процентов русский
14:47Работа Керченской переправы остановлена
14:40Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищах 1:02
14:25Шойгу поручил удвоить выпуск высокоточных ракет
14:00Сколько денег получит Крым на ремонт дорог в ближайшие три года
13:30Организаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублей
13:22РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
13:05Крымский оператор связи заходит в новые регионы России
12:59Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов
12:53Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии
12:44В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса
12:23Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов
Лента новостейМолния