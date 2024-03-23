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Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
Синхронизацию светофоров в "зеленые волны" для удобства проезда машин по центральным улицам Симферополя произведут в первой половине текущего года. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T09:14
2024-03-23T09:14
симферополь
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городская среда
благоустройство
михаил афанасьев
администрация симферополя
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Синхронизацию светофоров в "зеленые волны" для удобства проезда машин по центральным улицам Симферополя произведут в первой половине текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.По его словам, большая работа по модернизации светофорной сети уже ведется."Мы начали с центральных улиц. В ближайшее время будет производиться полноценная настройка работы светофорных объектов", – отметил Афанасьев.Первые "зеленые волны" появятся в центре города ориентировочно к лету, уточнил он.В перспективе власти планируют модернизировать все светофорные объекты, которые находятся на территории Симферополя, добавил он.О планах создания "зеленых волн" на дорогах крымской столицы глава Симферополя сообщал в декабре 2023 года. Тогда он отметил, что удобный для участников дорожного движения режим позволит сделать замена старых светофоров на новые с возможностью их настройки дистанционно. Читайте также на РИА Новости Крым:В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, михаил афанасьев, администрация симферополя, дорожное движение
Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"

"Зеленые волны" для транспорта появятся в центре Симферополя в первом полугодии 2024

09:14 23.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСветофор. Архивное фото
Светофор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Синхронизацию светофоров в "зеленые волны" для удобства проезда машин по центральным улицам Симферополя произведут в первой половине текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
По его словам, большая работа по модернизации светофорной сети уже ведется.
"Мы начали с центральных улиц. В ближайшее время будет производиться полноценная настройка работы светофорных объектов", – отметил Афанасьев.
Первые "зеленые волны" появятся в центре города ориентировочно к лету, уточнил он.
"Это все центральные улицы – Севастопольская, Киевская, проспект Победы. Также попадут туда улица Александра Невского, выезд на Евпаторийское шоссе. То, о чем говорят постоянно жители – синхронная работа светофорных объектов, она будет настроена, и так называемые "зеленые волны" тоже будут реализованы. В первом полугодии 2024 года, мы планируем, что уже настроим", – уточнил Афанасьев.
В перспективе власти планируют модернизировать все светофорные объекты, которые находятся на территории Симферополя, добавил он.
О планах создания "зеленых волн" на дорогах крымской столицы глава Симферополя сообщал в декабре 2023 года. Тогда он отметил, что удобный для участников дорожного движения режим позволит сделать замена старых светофоров на новые с возможностью их настройки дистанционно.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСимферопольНовости КрымаГородская средаБлагоустройствоМихаил АфанасьевАдминистрация СимферополяДорожное движение
 
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