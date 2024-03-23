https://crimea.ria.ru/20240323/kogda-na-dorogakh-simferopolya-poyavyatsya-pervye-zelenye-volny--1135928214.html

Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"

Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"

Синхронизацию светофоров в "зеленые волны" для удобства проезда машин по центральным улицам Симферополя произведут в первой половине текущего года. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T09:14

2024-03-23T09:14

2024-03-23T09:14

симферополь

эксклюзивы риа новости крым

новости крыма

городская среда

благоустройство

михаил афанасьев

администрация симферополя

дорожное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111379/71/1113797183_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4d7c55c1a76c53df5d47bcc7e95ef25e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Синхронизацию светофоров в "зеленые волны" для удобства проезда машин по центральным улицам Симферополя произведут в первой половине текущего года. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.По его словам, большая работа по модернизации светофорной сети уже ведется."Мы начали с центральных улиц. В ближайшее время будет производиться полноценная настройка работы светофорных объектов", – отметил Афанасьев.Первые "зеленые волны" появятся в центре города ориентировочно к лету, уточнил он.В перспективе власти планируют модернизировать все светофорные объекты, которые находятся на территории Симферополя, добавил он.О планах создания "зеленых волн" на дорогах крымской столицы глава Симферополя сообщал в декабре 2023 года. Тогда он отметил, что удобный для участников дорожного движения режим позволит сделать замена старых светофоров на новые с возможностью их настройки дистанционно. Читайте также на РИА Новости Крым:В сквере Тренева в Симферополе завершилась реконструкция В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана СавопулоМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, городская среда, благоустройство, михаил афанасьев, администрация симферополя, дорожное движение