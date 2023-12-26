https://crimea.ria.ru/20231226/v-tsentre-simferopolya-sdelayut-zelenye-volny-dlya-transporta-1133811396.html

В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта

В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта - РИА Новости Крым, 26.12.2023

В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта

На нескольких улицах Симферополя в 2024 году настроят "зеленые волны" для движения машин, заменив старые светофоры на новые, управляемые из единого центра. Об... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T18:45

2023-12-26T18:45

2023-12-26T18:45

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

михаил афанасьев

транспорт

ситуация на дорогах крыма

парковки

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На нескольких улицах Симферополя в 2024 году настроят "зеленые волны" для движения машин, заменив старые светофоры на новые, управляемые из единого центра. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, работа по установке современных светофоров уже ведется в крымской столице и будет продолжена в 2024 году в центре города.По словам главы города, замена старых светофоров на новые, настройка которых возможна дистанционно, позволит организовать так называемые "зеленые волны" и разгрузить центр."Светофоры будут завязаны на единый центр управления, и, соответственно, будет выделен специальный сотрудник, который будет следить за организацией дорожного движения в городе. Я думаю, это все улучшит у нас интенсивность движения и скорость проезда автотранспорта через город", – добавил Афанасьев.Что касается организации новых автомобильных парковок в центре города, то пока заниматься этим власти не планируют.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФРемонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районеПод Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала

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крым, симферополь, михаил афанасьев, транспорт, ситуация на дорогах крыма, парковки, городская среда