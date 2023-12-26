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В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта
В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта - РИА Новости Крым, 26.12.2023
В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта
На нескольких улицах Симферополя в 2024 году настроят "зеленые волны" для движения машин, заменив старые светофоры на новые, управляемые из единого центра. Об... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T18:45
2023-12-26T18:45
2023-12-26T18:45
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
михаил афанасьев
транспорт
ситуация на дорогах крыма
парковки
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. На нескольких улицах Симферополя в 2024 году настроят "зеленые волны" для движения машин, заменив старые светофоры на новые, управляемые из единого центра. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.По его словам, работа по установке современных светофоров уже ведется в крымской столице и будет продолжена в 2024 году в центре города.По словам главы города, замена старых светофоров на новые, настройка которых возможна дистанционно, позволит организовать так называемые "зеленые волны" и разгрузить центр."Светофоры будут завязаны на единый центр управления, и, соответственно, будет выделен специальный сотрудник, который будет следить за организацией дорожного движения в городе. Я думаю, это все улучшит у нас интенсивность движения и скорость проезда автотранспорта через город", – добавил Афанасьев.Что касается организации новых автомобильных парковок в центре города, то пока заниматься этим власти не планируют.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФРемонт дороги на 240 млн проведут в Симферопольском районеПод Феодосией восстановили прибрежную дорогу после оползня и обвала
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крым, симферополь, михаил афанасьев, транспорт, ситуация на дорогах крыма, парковки, городская среда
В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта
В центре Симферополя в 2024 году заменят светофоры и организуют "зеленые волны" для авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым.
На нескольких улицах Симферополя в 2024 году настроят "зеленые волны" для движения машин, заменив старые светофоры на новые, управляемые из единого центра. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
По его словам, работа по установке современных светофоров уже ведется в крымской столице и будет продолжена в 2024 году в центре города.
"В следующем году мы продолжим эту работу, у нас также будут устанавливаться новые светофоры. Это все будут наши центральные улицы: Севастопольская, Киевская, Гагарина, проспект Победы, то есть основные транспортные артерии", – сказал Афанасьев.
По словам главы города, замена старых светофоров на новые, настройка которых возможна дистанционно, позволит организовать так называемые "зеленые волны" и разгрузить центр.
"Светофоры будут завязаны на единый центр управления, и, соответственно, будет выделен специальный сотрудник, который будет следить за организацией дорожного движения в городе. Я думаю, это все улучшит у нас интенсивность движения и скорость проезда автотранспорта через город", – добавил Афанасьев.
Что касается организации новых автомобильных парковок в центре города, то пока заниматься этим власти не планируют.
"Это проблема не только Симферополя, а в целом всех больших городов, региональных центров. Люди приобретают автомобили, количество машин у нас в разы за 10 лет увеличилось. И исторически стесненный центр затрудняет движение автомобильного транспорта. Что касается новых парковок, если мы говорим о центре города, пока мы их не планируем. Те, которые у нас организованы, мониторим, будем смотреть результативность", – заключил глава администрации.
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