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Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООН

Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООН - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Украина выступила против передачи Крыма под мандат ООН

Украина не поддержала предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. Соответствующее заявление опубликовано в РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T11:20

2024-09-20T11:20

2024-09-20T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украина не поддержала предложение польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале МИД страны.Накануне Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе."Крым - это Украина. Точка", - говорится в сообщении.Во внешнеполитическом ведомстве называли Крым центром тяжести европейской архитектуры безопасности и в очередной раз попросили поддержки партнеров.Ранее спикер Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что для Украины Крымский полуостров был лишь возможностью подразнить Москву, поторговаться с ней. А главе польского МИД Радославу Сикроскому он посоветовал между приступами русофобии лучше учить историю.Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что инициатива министра иностранных дел Польши по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная".Директор Центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым объяснил, что передать Крым под мандат ООН невозможно, потому что в соответствии с международным правом полуостров находится в составе Российской Федерации, и это не оспорено в суде.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФМноговекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский КрымКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мид украины, крым, польша, радослав сикорский, оон, политика, в мире, новости