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В Крыму ответили Польше на предложение передать полуостров под мандат ООН

В Крыму ответили Польше на предложение передать полуостров под мандат ООН - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Крыму ответили Польше на предложение передать полуостров под мандат ООН

Главе польского МИД Радославу Сикроскому, предложившему передать Крым под мандат ООН, следовало бы лучше учить историю. Об этом заявил спикер Государственного... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T08:43

2024-09-20T08:43

2024-09-20T08:43

владимир константинов

крым

радослав сикорский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Главе польского МИД Радославу Сикроскому, предложившему передать Крым под мандат ООН, следовало бы лучше учить историю. Об этом заявил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов. Накануне Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.До тех пор, пока поляки находятся под властью таких персонажей, как Сикорский, было бы целесообразно передать эту страну под управление ООН — "пока там не сформируется ответственная, честная власть", заметил спикер крымского парламента. "Впрочем, правовой нигилизм едва ли не всех западных лидеров превращает международное право в криминальные понятия, уничтожает его. Так что Сикорский здесь — свой среди своих", - подчеркнул Константинов.Председатель Госсовета республики обратил внимание, что у Сикорского "свербит" именно Крым, а не Донецк или Луганск, не Косово, Приднестровье, Абхазия или Южная Осетия."Крым для них — так же символически важен, как и для нас. Для нас это символ величия России. Для них именно отторжение Крыма символизирует наше стратегическое поражение", - считает Константинов.По его мнению, для Украины Крымский полуостров был лишь возможностью подразнить Москву, поторговаться с ней.Накануне в комментарии РИА Новости Крым политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, что передать Крым под мандат ООН невозможно, потому что в соответствии с международным правом Крым находится в составе Российской Федерации, и это не оспорено в суде.В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООНКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс СШАСтрах и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, радослав сикорский, польша, новости крыма, история, украина, мнения, политика