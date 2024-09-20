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Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа

Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа

На двое суток без газа останутся жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T10:29

2024-09-20T10:29

2024-09-20T10:29

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. На двое суток без газа останутся жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает "Крымгазсети".Под отключение попадут абоненты поселка городского типа Ленино. Газа не будет на улицах Азовская, Гагарина, Заводская, Мичурина, Титова, Курчатова (частично), а также на переулках Новый и Советский.В селе Семеновка без газа временно останутся абоненты по адресам: ул. Дачная, ул. Лидии Шведченко, ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Степная.В селе Фронтовое газ отключат на улице Мира, в селе Уварово в домах на следующих улицах: Заречная, Кугатова, Львова, Молодежная, Привокзальная, Приозерная, Садовая, Шевченко, Южная.Приостановят газоснабжение и в селе Калиновка: ул. Абденановой, ул. Азовская, ул. Виноградная, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Комарова, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Приозерная, ул. Садовая, ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Шевченко, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Юбилейная, ул. Южная, пер. Маяковского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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