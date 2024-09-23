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Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа
Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа
На двое суток без газа останутся жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T21:31
2024-09-23T21:31
2024-09-23T21:31
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. На двое суток без газа останутся жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает "Крымгазсети".Под отключение попадут абоненты поселка городского типа Ленино. Газа не будет на улицах Азовская, Гагарина, Заводская, Мичурина, Титова, Курчатова (частично), а также на переулках Новый и Советский.В селе Семеновка без газа временно останутся абоненты по адресам: ул. Дачная, ул. Лидии Шведченко, ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Степная.В селе Фронтовое газ отключат на улице Мира, в селе Уварово в домах на следующих улицах: Заречная, Кугатова, Львова, Молодежная, Привокзальная, Приозерная, Садовая, Шевченко, Южная.Приостановят газоснабжение и в селе Калиновка: ул. Абденановой, ул. Азовская, ул. Виноградная, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Комарова, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Приозерная, ул. Садовая, ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Шевченко, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Юбилейная, ул. Южная, пер. Маяковского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, ленинский район, газ, крымгазсети, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Пять сел Ленинского района Крыма на двое суток останутся без газа
Пять сел Ленинского района Крыма со вторника на двое суток останутся без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. На двое суток без газа останутся жители пяти населенных пунктов Ленинского района Крыма. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает "Крымгазсети".
"Подача газоснабжения будет приостановлена 24 сентября с 8:00 по 26 сентября до 17:00, в связи с производством работ", – говорится в сообщении.
Под отключение попадут абоненты поселка городского типа Ленино. Газа не будет на улицах Азовская, Гагарина, Заводская, Мичурина, Титова, Курчатова (частично), а также на переулках Новый и Советский.
В селе Семеновка без газа временно останутся абоненты по адресам: ул. Дачная, ул. Лидии Шведченко, ул. Набережная, ул. Подгорная, ул. Степная.
В селе Фронтовое газ отключат на улице Мира, в селе Уварово в домах на следующих улицах: Заречная, Кугатова, Львова, Молодежная, Привокзальная, Приозерная, Садовая, Шевченко, Южная.
Приостановят газоснабжение и в селе Калиновка: ул. Абденановой, ул. Азовская, ул. Виноградная, ул. Восточная, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Комарова, ул. Кубанская, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Приозерная, ул. Садовая, ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Шевченко, ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Юбилейная, ул. Южная, пер. Маяковского.
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