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Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков
Российские военные сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины на Курском направлении, которые потеряли за сутки сотни военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T13:25
2024-09-20T13:25
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины на Курском направлении, которые потеряли за сутки сотни военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, отметили в МО. За прошедшие сутки российские бойцы сорвали попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня."В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля", - уточняют в военном ведомстве.По информации Минобороны, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 15300 военнослужащих. Среди уничтоженного вооружения 124 танка, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 29 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 9 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской областиБоевики создают концлагеря в Курской области – МИД РоссииВ Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков

Более 370 военнослужащих потеряли ВСУ на Курском направлении за сутки

13:25 20.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины на Курском направлении, которые потеряли за сутки сотни военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, отметили в МО. За прошедшие сутки российские бойцы сорвали попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня.
"В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля", - уточняют в военном ведомстве.
По информации Минобороны, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 15300 военнослужащих. Среди уничтоженного вооружения 124 танка, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 29 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 9 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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