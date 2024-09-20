https://crimea.ria.ru/20240920/situatsiya-na-kurskom-napravlenii-vsu-poteryali-pochti-400-boevikov--1140493645.html

Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков

Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли почти 400 боевиков

Российские военные сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины на Курском направлении, которые потеряли за сутки сотни военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T13:25

2024-09-20T13:25

2024-09-20T13:25

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российские военные сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины на Курском направлении, которые потеряли за сутки сотни военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, отметили в МО. За прошедшие сутки российские бойцы сорвали попытки контратак противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня."В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля", - уточняют в военном ведомстве.По информации Минобороны, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 15300 военнослужащих. Среди уничтоженного вооружения 124 танка, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 29 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 9 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской областиБоевики создают концлагеря в Курской области – МИД РоссииВ Курской области отразили попытки прорыва ВСУ через границу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво