https://crimea.ria.ru/20240920/armiya-rossii-otbila-chetyre-popytki-proryva-boevikov-cherez-granitsu-1140492459.html

ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской области

ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской области - РИА Новости Крым, 20.09.2024

ВСУ на "Леопардах" попытались прорваться через границу в Курской области

Вооруженные силы России пресекли четыре попытки боевиков украинской армии прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T12:34

2024-09-20T12:34

2024-09-20T12:45

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли четыре попытки боевиков украинской армии прорваться через российскую границу в Курской области. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье", - уточняется в сводке за минувшую неделю.В военном ведомстве добавили, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники, из них 9 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики создают концлагеря в Курской области – МИД РоссииСитуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФБелоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничья

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф