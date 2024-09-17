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Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ
Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ
Российские военные на Курском направлении за сутки отразили четыре вражеские атаки, пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации и уничтожили... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T14:19
2024-09-17T15:46
министерство обороны рф
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские военные на Курском направлении за сутки отразили четыре вражеские атаки, пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации и уничтожили до 400 боевиков и вражескую технику. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.30 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ потеряли в четырех безуспешных попытках атаковать в направлении Любимовки, Малой Локни, Ольговки и Черкассой Конопельки.Также бойцами группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении Веселого и Медвежьего. Российская армия продолжила наступление, авиация и ракетчики нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причинуБелоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничьяВ Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе
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министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ

Пять попыток прорыва ВСУ через границу России отражены в Курской области – Минобороны

14:19 17.09.2024 (обновлено: 15:46 17.09.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские военные на Курском направлении за сутки отразили четыре вражеские атаки, пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации и уничтожили до 400 боевиков и вражескую технику. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.

"За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

30 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ потеряли в четырех безуспешных попытках атаковать в направлении Любимовки, Малой Локни, Ольговки и Черкассой Конопельки.
Также бойцами группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении Веселого и Медвежьего. Российская армия продолжила наступление, авиация и ракетчики нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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