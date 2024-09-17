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Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ

Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Ситуация в Курской области: отражены пять попыток ВСУ прорыва границы РФ

Российские военные на Курском направлении за сутки отразили четыре вражеские атаки, пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации и уничтожили... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T14:19

2024-09-17T14:19

2024-09-17T15:46

министерство обороны рф

новости

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Российские военные на Курском направлении за сутки отразили четыре вражеские атаки, пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации и уничтожили до 400 боевиков и вражескую технику. Об этом сказано в сводке Минобороны России во вторник.30 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ потеряли в четырех безуспешных попытках атаковать в направлении Любимовки, Малой Локни, Ольговки и Черкассой Конопельки.Также бойцами группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении Веселого и Медвежьего. Российская армия продолжила наступление, авиация и ракетчики нанесли удары по районам сосредоточения противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14200 военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортер, 743 боевые бронированные машины, 445 автомобилей, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причинуБелоусов провел заседание совета по военной безопасности приграничьяВ Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу