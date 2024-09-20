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Мощные землетрясения произошли в двух регионах России

Мощные землетрясения произошли в двух регионах России - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Мощные землетрясения произошли в двух регионах России

Мощные землетрясения зафиксированы в Кемеровской области России и на Камчатке, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T10:03

2024-09-20T10:03

2024-09-20T10:04

землетрясение

стихия

сейсмология

происшествия

камчатка

кемеровская область

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мощные землетрясения зафиксированы в Кемеровской области России и на Камчатке, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным ученых, в Кемеровской области толчки магнитудой 4,4 зафиксированы 20 сентября в 00:01 по местному времени ( 17:01 19 сентября - по времени UTC, 20:01 19 сентября - по московскому времени). Очаг залегал на глубине 10 км в 79 километрах от Междуреченска в котором проживают 101 тысяча человек.Как сообщает пресс-служба областного Главка Кузбасса, подземные толчки магнитудой 4,3 также ощутили в Таштагольском муниципальном районе.У восточного побережья Камчатки колебания земной поверхности зафиксировали 20 сентября в 6:15 по UTC ( 9:15 по Москве). Толчки также произошли на 10-метровой глубине, в 114 км к востоку от 187 -тысячного Петропавловска-Камчатского. О разрушениях и пострадавших в этом регионе пока не сообщается.Кроме того, утром 20 сентября сейсмические события магнитудой 5,2 фиксировали в Японии, небольшие толчки магнитудой до 3 баллов отмечены в Турции.В понедельник вечером землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии, сообщал сайт европейского сейсмологического центра. Подземные толчки ощущались также в Молдове и Одесской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в КрымуЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения

камчатка

кемеровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, стихия, сейсмология, происшествия, камчатка, кемеровская область, новости, общество