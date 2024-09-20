Мощные землетрясения произошли в двух регионах России
Землетрясения магнитудой 4,4 зафиксированы в Сибири и на Камчатке
10:03 20.09.2024 (обновлено: 10:04 20.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Мощные землетрясения зафиксированы в Кемеровской области России и на Камчатке, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным ученых, в Кемеровской области толчки магнитудой 4,4 зафиксированы 20 сентября в 00:01 по местному времени ( 17:01 19 сентября - по времени UTC, 20:01 19 сентября - по московскому времени). Очаг залегал на глубине 10 км в 79 километрах от Междуреченска в котором проживают 101 тысяча человек.
Как сообщает пресс-служба областного Главка Кузбасса, подземные толчки магнитудой 4,3 также ощутили в Таштагольском муниципальном районе.
"Для обследований территорий, находящихся в 50 километровой зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп. Специалисты провели обследование всех социально-значимых объектов, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме", - сообщают спасатели.
У восточного побережья Камчатки колебания земной поверхности зафиксировали 20 сентября в 6:15 по UTC ( 9:15 по Москве). Толчки также произошли на 10-метровой глубине, в 114 км к востоку от 187 -тысячного Петропавловска-Камчатского. О разрушениях и пострадавших в этом регионе пока не сообщается.
Кроме того, утром 20 сентября сейсмические события магнитудой 5,2 фиксировали в Японии, небольшие толчки магнитудой до 3 баллов отмечены в Турции.
В понедельник вечером землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии, сообщал сайт европейского сейсмологического центра. Подземные толчки ощущались также в Молдове и Одесской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: