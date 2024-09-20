https://crimea.ria.ru/20240920/direktor-sportshkoly-simferopolya-poydet-pod-sud-za-rastratu-i-khischenie-1140491259.html

Директор спортшколы Симферополя пойдет под суд за растрату и хищение

Директор спортшколы Симферополя пойдет под суд за растрату и хищение - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Директор спортшколы Симферополя пойдет под суд за растрату и хищение

Директор спортивной школы в Крыму пойдет под суд за присвоение и растрату в особо крупном размере, сопряженными с превышением должностных полномочий. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T11:52

2024-09-20T11:52

2024-09-20T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Директор спортивной школы в Крыму пойдет под суд за присвоение и растрату в особо крупном размере, сопряженными с превышением должностных полномочий. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления Следкома Крыма и Севастополя.Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года руководство спортивной школы №5 заключило несколько договоров на поставку оборудования на сумму 28 миллионов рублей. Директор учреждения знал, что возникла разница в 11 млн рублей между закупочной ценой и суммой контракта и потребовал от поставщиков передать ему эту сумму.Должностному лицу предъявлено обвинение в присвоении и растрате в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, уточнили в прокуратуре Крыма.На период следствия его отстранили от занимаемой должности. Кроме того, на его жилые и нежилые помещения, земельный участок и денежные средства наложен арест."С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу", - добавляют в прокуратуре.В марте прошлого года комитет по противодействию коррупции Республики Крым сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не выполнены.Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.Весной 2023 года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Афера с талонами на топливо на 10 млн: крымчанка пойдет под судАдвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничествоНа экс-замглавы МЧС завели дело о мошенничестве на 20 млн рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, растрата, правосудие, новости крыма