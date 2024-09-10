https://crimea.ria.ru/20240910/advokatu-iz-kerchi-grozit-do-10-let-za-moshennichestvo-1140256562.html

Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество

Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество

41-летняя адвокат Адвокатской палаты Республики Крым из Керчи задержана по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T14:54

2024-09-10T14:54

2024-09-10T14:58

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. 41-летняя адвокат Адвокатской палаты Республики Крым из Керчи задержана по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Противоправную деятельность пресекли сотрудниками ФСБ. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю, уголовное дело возбуждено по статье мошенничестве в крупном размере, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионыКрымского адвоката обвиняют в крупном мошенничествеЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, керчь, мошенничество, новости крыма, видео, гсу ск россии по крыму и севастополю