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Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество
Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество
41-летняя адвокат Адвокатской палаты Республики Крым из Керчи задержана по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T14:54
2024-09-10T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. 41-летняя адвокат Адвокатской палаты Республики Крым из Керчи задержана по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Противоправную деятельность пресекли сотрудниками ФСБ. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю, уголовное дело возбуждено по статье мошенничестве в крупном размере, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионыКрымского адвоката обвиняют в крупном мошенничествеЭкс-глава села в Крыму осуждена за растрату и взятки
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, керчь, мошенничество, новости крыма, видео, гсу ск россии по крыму и севастополю
Адвокату из Керчи грозит до 10 лет за мошенничество

ФСБ: в Керчи пресечено крупное мошенничество со стороны адвоката

14:54 10.09.2024 (обновлено: 14:58 10.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. 41-летняя адвокат Адвокатской палаты Республики Крым из Керчи задержана по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что женщина за денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей предложила местному предпринимателю решить вопрос об оформлении прав собственности на жилое помещение. Указанные денежные средства, якобы, предназначались для передачи должностным лицам администрации Керчи, в то время, как таковой возможности у обвиняемой не было", - уточнили схему в пресс-службе.
Противоправную деятельность пресекли сотрудниками ФСБ. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю, уголовное дело возбуждено по статье мошенничестве в крупном размере, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы.
"В рамках расследования уголовного дела приняты меры к возмещению ущерба от противозаконной деятельности адвоката. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности фигуранта", - уточнили в СК.
Ранее в Крыму предъявили обвинение старшему инспектору отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. Сотрудник полиции выявил нарушение миграционного законодательства - фиктивный брак. За непривлечение мужчины к ответственности инспектор получил деньги, после чего был задержан.
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