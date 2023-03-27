https://crimea.ria.ru/20230327/v-krymu-nashli-narusheniya-na-60-mln-rubley-pri-vozvedenii-sportkompleksov-1127788792.html
В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов - РИА Новости Крым, 27.03.2023
В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
Комитет по противодействию коррупции Республики Крым выявил нарушения при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T12:38
2023-03-27T12:38
2023-03-27T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Комитет по противодействию коррупции Республики Крым выявил нарушения при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В Минсельхозе Крыма выявлены мошенничества - Антикоррупционный комитет >>Также в ходе проверки сотрудники комитета установили, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.Как отметили в комитете, проверка проведена по поручению главы республики Сергея Аксенова. Ее материалы переданы правоохранителям для проведения процессуальной проверки и принятия решения.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Читайте также на РИА Новости Крым:Социальная нагрузка: что инвесторы сделали для КрымаВ Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центрФизкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик
https://crimea.ria.ru/20230315/s-rossiyskikh-korruptsionerov-za-god-vzyskali-imuschestvo-na-90-mlrd-rubley-1127557875.html
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крым, происшествия, новости крыма, комитет по противодействию коррупции рк, коррупция, спорт, симферопольский район
В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
В Крыму выявлены нарушения на 60 млн рублей при строительстве двух спорткомплексов
12:38 27.03.2023 (обновлено: 12:48 27.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Комитет по противодействию коррупции Республики Крым выявил нарушения при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Выявлены нарушения при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены на сумму превышающую 60 млн рублей. Всего на строительство комплексов выделено свыше 300 млн рублей", - говорится в сообщении.
Также в ходе проверки сотрудники комитета установили, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.
Как отметили в комитете, проверка проведена по поручению главы республики Сергея Аксенова. Ее материалы переданы правоохранителям для проведения процессуальной проверки и принятия решения.
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.
В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.
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