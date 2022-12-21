Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221221/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-sportivno-ozdorovitelnyy-tsentr--1126027795.html
В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр
В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр - РИА Новости Крым, 21.12.2022
В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр
В Севастополе построят еще один спортивно-оздоровительный объект, новый центр появится в людном районе рядом с ТЦ, рынком и кинотеатром. Соответствующий... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T11:28
2022-12-21T11:33
севастополь
крым
новости
новости крыма
городская среда
общество
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126027256_0:22:819:483_1920x0_80_0_0_4c54e9696a740d1e5e8865f8244b56ae.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе построят еще один спортивно-оздоровительный объект, новый центр появится в людном районе рядом с ТЦ, рынком и кинотеатром. Соответствующий эскизный проект получил поддержку экспертов архитектурно-художественного совета города.По проекту, это облицованное натуральным камнем оригинальное шестиэтажное здание. При этом над землей возвышаться будут только четыре щедро остекленных этажа, два других – подземные, предусмотрены для паркинга.На первом и втором расположатся спортзал и терраса для йоги, на третьем – медицинский реабилитационный центр, на четвертом – спорткафе.Объект появится в Гагаринском районе, недалеко от кинотеатра "Россия", рядом с универмагом и рынком. Его проект получил много положительных отзывов от членов архитектурного совета и был в целом поддержан. Отдельные рекомендации касались того, чтобы предусмотреть поблизости тротуары и удобные заезды для автомобилей к территории.В последние годы в Севастополе ведется активное строительство спортивных и спортивно-оздоровительные объектов. В текущем году были запущены два: стадион "Горняк" и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Гавена.По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергея Резниченко, на финальной стадии сейчас капстроительство еще четырех объектов спорта. Это три ФОКа с универсальными игровыми залами на улице Шевченко, в селе Верхнесадовое и в поселке Кача, а также ФОК с плавательным бассейном в Инкермане.Кроме того, вторую очередь реконструкции переживает спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия Севастополя в Загородной балке. Первый этап завершился еще весной прошлого года, летом здесь был открыт доступ на новый стадион, притупили к работе над зданием с бассейнами.Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126027256_74:0:746:504_1920x0_80_0_0_03663a289ced31f4f5d07c09638dd2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, новости, новости крыма, городская среда, общество, спорт
В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр

В Севастополе построят еще один спортивно-оздоровительный объект рядом с ТЦ и кинотеатром

11:28 21.12.2022 (обновлено: 11:33 21.12.2022)
 
© Из проектной документации спортивно-оздоровительного центраВ Севастополе возведут новый спортивно-оздоровительный центр
В Севастополе возведут новый спортивно-оздоровительный центр
© Из проектной документации спортивно-оздоровительного центра
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе построят еще один спортивно-оздоровительный объект, новый центр появится в людном районе рядом с ТЦ, рынком и кинотеатром. Соответствующий эскизный проект получил поддержку экспертов архитектурно-художественного совета города.
По проекту, это облицованное натуральным камнем оригинальное шестиэтажное здание. При этом над землей возвышаться будут только четыре щедро остекленных этажа, два других – подземные, предусмотрены для паркинга.
На первом и втором расположатся спортзал и терраса для йоги, на третьем – медицинский реабилитационный центр, на четвертом – спорткафе.
Объект появится в Гагаринском районе, недалеко от кинотеатра "Россия", рядом с универмагом и рынком. Его проект получил много положительных отзывов от членов архитектурного совета и был в целом поддержан. Отдельные рекомендации касались того, чтобы предусмотреть поблизости тротуары и удобные заезды для автомобилей к территории.
"Мы приняли (положительное заключение), потому что проект – все коллеги меня поддерживают, – мы понимаем, что это надо делать", – сказал вице-губернатор Гордюшин, председательствовавший на совете по итогам заседания.
В последние годы в Севастополе ведется активное строительство спортивных и спортивно-оздоровительные объектов. В текущем году были запущены два: стадион "Горняк" и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Гавена.
По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергея Резниченко, на финальной стадии сейчас капстроительство еще четырех объектов спорта. Это три ФОКа с универсальными игровыми залами на улице Шевченко, в селе Верхнесадовое и в поселке Кача, а также ФОК с плавательным бассейном в Инкермане.
Кроме того, вторую очередь реконструкции переживает спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия Севастополя в Загородной балке. Первый этап завершился еще весной прошлого года, летом здесь был открыт доступ на новый стадион, притупили к работе над зданием с бассейнами.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя
Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо
Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022
 
СевастопольКрымНовостиНовости КрымаГородская средаОбществоСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении
12:48Подъезд к Феодосии от "Тавриды" сделают четырехполосным
12:27Крымский мост закрыли для машин
12:27Херсонская область получила 87 новых школьных автобусов
12:23Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее время
12:14На пожаре в Джанкойском районе погиб человек
12:05Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии
11:50Сенатором от Запорожской области стал экс-глава Корпорации развития Крыма
11:39Алуштинец с собакой нашел в парке несколько сумок с наркотиками
11:28В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр
11:01Севастополец с семейным водителем планировали наладить торговлю кокаином
10:48Шефы ведущих ресторанов Крыма встретятся на одной кухне
10:31Паромы, погода и трафик: все о работе Керченской переправы 21 декабря
10:21Где в Крыму отключат воду в среду — адреса и графики подвоза
10:09Десятки новых случаев: ковидная статистика Крыма и Севастополя
09:44В Севастополе наказали экс-налогового инспектора за махинации с вычетами
08:47В Росстате рассчитали индекс оливье и селедки под шубой
08:24Почему США и ЕС не решатся признать Россию "страной-террористом"
07:55Какие симптомы должны насторожить переболевших гриппом
07:33Безопасная елка: в МЧС перечислили правила
Лента новостейМолния