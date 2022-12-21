https://crimea.ria.ru/20221221/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-sportivno-ozdorovitelnyy-tsentr--1126027795.html

В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр

В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр - РИА Новости Крым, 21.12.2022

В Севастополе появится новый спортивно-оздоровительный центр

В Севастополе построят еще один спортивно-оздоровительный объект, новый центр появится в людном районе рядом с ТЦ, рынком и кинотеатром. Соответствующий... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T11:28

2022-12-21T11:28

2022-12-21T11:33

севастополь

крым

новости

новости крыма

городская среда

общество

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126027256_0:22:819:483_1920x0_80_0_0_4c54e9696a740d1e5e8865f8244b56ae.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе построят еще один спортивно-оздоровительный объект, новый центр появится в людном районе рядом с ТЦ, рынком и кинотеатром. Соответствующий эскизный проект получил поддержку экспертов архитектурно-художественного совета города.По проекту, это облицованное натуральным камнем оригинальное шестиэтажное здание. При этом над землей возвышаться будут только четыре щедро остекленных этажа, два других – подземные, предусмотрены для паркинга.На первом и втором расположатся спортзал и терраса для йоги, на третьем – медицинский реабилитационный центр, на четвертом – спорткафе.Объект появится в Гагаринском районе, недалеко от кинотеатра "Россия", рядом с универмагом и рынком. Его проект получил много положительных отзывов от членов архитектурного совета и был в целом поддержан. Отдельные рекомендации касались того, чтобы предусмотреть поблизости тротуары и удобные заезды для автомобилей к территории.В последние годы в Севастополе ведется активное строительство спортивных и спортивно-оздоровительные объектов. В текущем году были запущены два: стадион "Горняк" и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Гавена.По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергея Резниченко, на финальной стадии сейчас капстроительство еще четырех объектов спорта. Это три ФОКа с универсальными игровыми залами на улице Шевченко, в селе Верхнесадовое и в поселке Кача, а также ФОК с плавательным бассейном в Инкермане.Кроме того, вторую очередь реконструкции переживает спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия Севастополя в Загородной балке. Первый этап завершился еще весной прошлого года, летом здесь был открыт доступ на новый стадион, притупили к работе над зданием с бассейнами.Читайте также на РИА Новости Крым:Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбо Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости, новости крыма, городская среда, общество, спорт