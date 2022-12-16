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Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022

Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022 - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Футбольный эксперт назвал лучших игроков и лучший матч ЧМ-2022

Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора института медиа НИУ ВШЭ и футбольный эксперт Олег Дмитриев считает лучшим матчем Чемпионата мира-2022... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T20:17

2022-12-16T20:17

2022-12-16T20:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Советник медиагруппы "Россия сегодня", замдиректора института медиа НИУ ВШЭ и футбольный эксперт Олег Дмитриев считает лучшим матчем Чемпионата мира-2022 поединок ¼ финала Нидерланды – Аргентина, а лучшими игроками турнира – аргентинца Лионеля Мессии, француза Киллиана Мбаппе и марокканца Хакима Зиеша.Почему США – лучшая команда турнира"Лучшие игроки чемпионата? Месси, Мбаппе, Зиеш. А самый яркий матч – Нидерланды – Аргентина. Невероятная драма. Аргентинцы вели 2:0, голландцы сравняли счет на последних минутах добавленного времени, при этом, когда они забивали второй мяч, был разыгран настоящий шедевр", – сказал Дмитриев в эфире радио "Спутник в Крыму".Лучшей командой турнира эксперт считает сборную США. По словам специалиста, американцы демонстрировали очень привлекательный футбол и при этом не "засветились" ни в одном политическом скандале.Фундамент "марокканского чуда"Одной из главных сенсаций турнира эксперт считает вылет сборной Бразилии в ¼ финала от хорватов. По мнению аналитика, бразильцы "сами себе все испортили"."Непонятно, по какой причине они перестали играть после забитого мяча и в какой-то момент потеряли концентрацию. И я понял, что наказание последует. Потому что нынешний футбол, особенно на уровне сборных, не терпит пижонства и расхлябанности, и хорваты – известные кубковые бойцы – бразильцев наказали", – сказал он.Сенсационный успех сборной Марокко, которая сумела добраться до полуфинала и в субботу сразится за "бронзу" с хорватами, Дмитриев считает во многом заслугой главного тренера Валида Реграги."Марокко – это страсть и дисциплина. Новый тренер как раз подчинил всех звезд, в том числе Зиеша одной цели – доминировать на поле, действовать как одна команда. Мы видим, что преимущество Франции не было абсолютным, если бы марокканцы забили, игра могла сложиться совершенно по-другому", – отметил специалист.Новая футбольная МеккаВ целом Чемпионат мира в Катаре, по словам Дмитриева, обозначил появление на футбольной карте мира еще одной Мекки – стран Персидского залива."Это Доха в Катаре, Абу-Даби и Дубаи в ОАЭ. Мир понял, что футбол не ограничивается Английской премьер-лигой, Бундеслигой в Германии, Лигой 1 во Франции, а есть еще футбольные центры, где игру любят не меньше, чем в Европе. Футбол стран Персидского залива климатически, организационно стал таким, что те, кто там играют, могут конкурировать с сильными мирами сего", – пояснил аналитик.Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В рамках турнира осталось сыграть два поединка. В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко. Финальный поединок между Францией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 18 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Что нужно для игры в футбол вслепую: основные особенности матчаСборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФФутболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет

https://crimea.ria.ru/20221214/blestyaschiy-messi-ekspert-otsenil-pervyy-polufinal-chm-2022-i-dal-prognoz-1125884015.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чемпионат мира по футболу-2022, спорт, мнения, в мире