Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя
Севастопольская спортсменка взяла "золото" Чемпионата России по рукопашному бою
09:53 08.12.2022 (обновлено: 09:55 08.12.2022)
© Фото: Центр подготовки сборных команд СевастополяДарья Крапивина
© Фото: Центр подготовки сборных команд Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала победительницей Чемпионата России по рукопашному бою. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.
Соревнования прошли в Рязани, в борьбе за медали сошлись более 250 бойцов из 44 регионов Российской Федерации. Дарья Крапивина выступила в весовой категории до 53 кг.
"Полноценной подготовки к турниру у спортсменки не вышло, но на главный старт сезона было решено ехать. Первый поединок Дарья выиграла с явным преимуществом. Уже в следующей схватке против представительницы Ростовской области Натальи Зиновьевой наша спортсменка сильно травмировала колено. Несмотря на повреждение, она завершила бой с победой", – сказано в сообщении.
Выход на финальный поединок был под серьезным вопросом – тренер допускал снятие спортсменки и рассматривал вариант с отказом от продолжения борьбы за наивысшую ступень пьедестала.
Однако финальный бой против соперницы из Ставропольского края Виктории Жигановой также завершился победой Крапивиной. Она в третий раз получила золотую награду Чемпионата страны и подтвердила свое место в составе сборной России на будущий год.