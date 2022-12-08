https://crimea.ria.ru/20221208/chempionat-rossii-po-rukopashnomu-boyu-vyigrala-sportsmenka-iz-sevastopolya-1125746660.html

Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя

Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя

Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала победительницей Чемпионата России по рукопашному бою. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T09:53

2022-12-08T09:53

2022-12-08T09:55

севастополь

спорт

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125746331_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2e850a109d303d0434b5b08bf421669f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала победительницей Чемпионата России по рукопашному бою. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.Соревнования прошли в Рязани, в борьбе за медали сошлись более 250 бойцов из 44 регионов Российской Федерации. Дарья Крапивина выступила в весовой категории до 53 кг.Выход на финальный поединок был под серьезным вопросом – тренер допускал снятие спортсменки и рассматривал вариант с отказом от продолжения борьбы за наивысшую ступень пьедестала.Однако финальный бой против соперницы из Ставропольского края Виктории Жигановой также завершился победой Крапивиной. Она в третий раз получила золотую награду Чемпионата страны и подтвердила свое место в составе сборной России на будущий год.

https://crimea.ria.ru/20220704/krymskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-mira-po-girevomu-sportu-1123740835.html

https://crimea.ria.ru/20220705/baydarochnitsa-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-chempionate-rossii-po-greble-1123745853.html

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, общество, россия