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Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя
Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя
Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала победительницей Чемпионата России по рукопашному бою. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T09:53
2022-12-08T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала победительницей Чемпионата России по рукопашному бою. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.Соревнования прошли в Рязани, в борьбе за медали сошлись более 250 бойцов из 44 регионов Российской Федерации. Дарья Крапивина выступила в весовой категории до 53 кг.Выход на финальный поединок был под серьезным вопросом – тренер допускал снятие спортсменки и рассматривал вариант с отказом от продолжения борьбы за наивысшую ступень пьедестала.Однако финальный бой против соперницы из Ставропольского края Виктории Жигановой также завершился победой Крапивиной. Она в третий раз получила золотую награду Чемпионата страны и подтвердила свое место в составе сборной России на будущий год.
https://crimea.ria.ru/20220704/krymskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-mira-po-girevomu-sportu-1123740835.html
https://crimea.ria.ru/20220705/baydarochnitsa-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-chempionate-rossii-po-greble-1123745853.html
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севастополь, спорт, общество, россия
Чемпионат России по рукопашному бою выиграла спортсменка из Севастополя

Севастопольская спортсменка взяла "золото" Чемпионата России по рукопашному бою

09:53 08.12.2022 (обновлено: 09:55 08.12.2022)
 
© Фото: Центр подготовки сборных команд СевастополяДарья Крапивина
Дарья Крапивина
© Фото: Центр подготовки сборных команд Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Дарья Крапивина стала победительницей Чемпионата России по рукопашному бою. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.
Соревнования прошли в Рязани, в борьбе за медали сошлись более 250 бойцов из 44 регионов Российской Федерации. Дарья Крапивина выступила в весовой категории до 53 кг.
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"Полноценной подготовки к турниру у спортсменки не вышло, но на главный старт сезона было решено ехать. Первый поединок Дарья выиграла с явным преимуществом. Уже в следующей схватке против представительницы Ростовской области Натальи Зиновьевой наша спортсменка сильно травмировала колено. Несмотря на повреждение, она завершила бой с победой", – сказано в сообщении.
Выход на финальный поединок был под серьезным вопросом – тренер допускал снятие спортсменки и рассматривал вариант с отказом от продолжения борьбы за наивысшую ступень пьедестала.
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Однако финальный бой против соперницы из Ставропольского края Виктории Жигановой также завершился победой Крапивиной. Она в третий раз получила золотую награду Чемпионата страны и подтвердила свое место в составе сборной России на будущий год.
 
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